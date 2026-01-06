iM뱅크, 새해 정기 예적금 가입고객 선물 추첨 이벤트

iM뱅크가 새해를 맞아 재테크 및 올바른 경제습관 형성을 위해 정기 예·적금 가입을 하는 고객을 대상으로 기프티콘, 상품권 등을 추첨 증정하는 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

6일부터 31일까지 가입하는 고객을 대상으로 실시되는 이번 이벤트는 정기예금 가입 금액 100만원 이상, 가입 기간 1년 이상 혹은 정기적금 가입금액 매월 10만원 이상(자동이체 필수), 가입 기간 1년 이상 상품에 가입한 고객을 대상으로 진행된다.

이벤트 대상자 중 추첨을 통해 배달의 민족(배달), 신세계(백화점), GS칼텍스(주유), 대한항공(항공) 1백만원 상품권을 증정하며, 미 당첨자 중 5000명을 추첨해 메가커피 아메리카노 1잔이 지급될 예정이다. 이벤트에 적용되는 iM뱅크 상품에는 더쿠폰예금과 iM스마트예금, 쓰담쓰담 적금 등이 있다.

비대면 전용 가입 상품인 iM스마트예금은 1백만원 이상 가입 가능하며 주택청약 가입, 신용(체크)카드 사용 실적에 따른 우대금리를 적용해 최고 연 2.85%금리가 적용된다. 쓰담쓰담적금은 월 10만원 ~ 50만원까지 가입할 수 있고 신용카드 사용 실적에 따른 우대금리 적용해 최고 연 4.70% 금리가 적용된다.

iM뱅크 관계자는 "금전운과 행운 상품까지 함께해 행복한 새해를 맞이하기 위해 마련한 금번 이벤트에 많은 고객이 참여하여 목돈 마련과 경품 당첨의 기쁨을 누리길 바라며, iM뱅크는 새해에도 고객 편의 제고를 위한 다양한 상품 및 서비스를 개발하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>