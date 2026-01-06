‘통일교 정교 유착 의혹’ 검·경 합수본부장에 김태훈(종합)

총 47명 규모… 통일교·신천지 ‘정치권 로비’ 전방위 수사

檢 부본부장 임삼빈·警 부본부장 함영욱… 서울고검·중앙지검 설치

'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사할 총 47명 규모의 검·경 합동수사본부(합수본)가 꾸려졌다. 본부장은 김태훈 서울남부지검장(사법연수원 30기)이 맡는다. 합수본은 통일교와 신천지의 정치권 로비 의혹을 전방위로 수사할 계획이다.

대검찰청은 6일 김 지검장을 본부장으로 합수본을 구성했다고 밝혔다. 부본부장에는 임삼빈 대검 공공수사기획관(차장검사급)과 함영욱 전북경찰청 수사부장(경무관)이 각각 임명됐다. 합수본은 서울고검 및 서울중앙지검에 설치될 예정이다.

검찰에서는 김 본부장, 임 부본부장, 부장검사 2명, 검사 6명, 수사관 15명 등 25명이 파견된다. 경찰에서는 함 부본부장과 총경 2명(임지환 용인 서부경찰서장, 박창환 국가수사본부 중대범죄수사과장), 경정 이하 수사관 19명 등 총 22명을 파견한다.

앞서 이재명 대통령은 지난해 12월 30일 '통일교 특검'과 별개로 검·경 합동수사본부 설치를 검토할 것을 지시했다. 이 대통령은 "여든 야든 지휘고하를 막론하고 다 수사해서 진상을 규명하고 책임질 것은 책임을 물어야 이런 일이 다시는 안 생길 것"이라며 "특검만 기다릴 수 없으니 경찰과 검찰이 같이 합동수사본부를 만들든 따로 하든 하라"고 주문했다.

김 지검장은 문재인 정부에서 대검 정책기획과장을 맡아 검·경 수사권 조정 등을 설계했으며 법무부 검찰과장을 맡았을 때는 윤석열 당시 검찰총장에 대한 징계 등을 총괄했다. 이후 서울중앙지검 4차장검사로 자리를 옮긴 뒤에는 '대장동 개발 사건 전담 수사팀' 팀장을 맡았다.

윤석열 정부에서는 고검 검사 등으로 좌천됐다가 이재명 정부가 들어선 직후 단행된 검찰 고위 간부 인사에서 검사장으로 승진했다. 지난해 11월 검찰 지휘부의 대장동 개발 비리 사건 '항소 포기' 때는 일선 지검장들이 노만석 당시 검찰총장 대행에게 항소 포기 경위에 대한 설명을 요청하는 성명서에 임은정 서울동부지검장과 함께 이름을 올리지 않았다.





