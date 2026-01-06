[포토] 영등포구 주민들에게 큰절하는 김민석 국무총리

김민석 국무총리가 6일 서울 영등포아트홀에서 열린 '영등포구 신년인사회'에 참석해 주민들에게 큰절하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>