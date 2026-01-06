윤호중 행정안전부 장관이 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공공데이터전략위원회에 참석, 인사말을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 공공데이터전략위원회 인사말하는 윤호중 장관
2026년 01월 06일(화)
윤호중 행정안전부 장관이 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공공데이터전략위원회에 참석, 인사말을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다
"공기부터 달라졌다" 노량진 술렁…공무원 시험 다시 주목받나
"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다
"탈팡하신 분 여기로" 최대 9만원…쿠폰 혜택 봤더니
"삼성 이재용 실물로 봤다"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'
아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다
"삼성 이재용 실물로 봤다"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'
"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박
마두로 체포에 풀 베팅…5.7억원 수익 낸 사람 누구?
"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'