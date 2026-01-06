[포토] 문명재 위원장, 공공데이터전략위원회 발언

문명재 공공데이터전략위원장이 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공공데이터전략위원회에 참석, 인사말을 하고 있다.







