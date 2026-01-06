이 대통령, '中 서열 2위' 리창 접견…"한중 관계 획기적 발전"

李대통령, 리창 총리와 세번째 조우

"정말로 가까운 친구처럼 느껴진다"

리창 총리 "양국 관계 새로운 면모"

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 조어대에서 진행된 리창 총리와의 면담에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 6일 중국 서열 2위 리창 총리를 만나 "한중 관계의 획기적 발전의 전기(轉機)가 되기를 바란다"고 말했다.

중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 베이징 조어대에서 리창 총리에게 "이번 만남을 통해서 양국 관계의 발전 방향에 대해 정말 오랜 친구 간처럼 기탄없이 의견 교환을 하자"며 이같이 밝혔다. 이 과정에서 이 대통령은 '친구는 오래될수록 좋고, 옷은 새것일수록 좋다'는 속담을 인용하기도 했다.

이 대통령과 리창 총리의 만남은 이번이 세 번째다. 이 대통령은 지난해 10월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아세안 정상회의, 지난해 11월 남아프리카공화국에서 열린 G20(주요 20개국) 정상회의를 계기로 리창 총리를 만났다. 이 대통령도 "세 번째로 베이징에서 만나게 됐는데, 정말로 가까운 친구처럼 여겨진다"며 반가움을 드러냈다.

이 대통령은 "저는 시진핑 주석님과 두 차례 회담을 통해서 민생과 평화에 기여할 수 있는 방향으로 한중 간에 전략적 협력 동반자 관계를 더 성숙하게 발전시켜 나가자고 하는 데 뜻을 모았다"며 "민생과 평화에 입각하여 한중관계를 발전시켜 나가는 데 총리님께서 앞으로도 큰 역할 해 주실 것으로 기대한다"고 강조했다.

또 이 대통령은 "양국이 시대의 변화에 발맞춰서 수평적이고 호혜적인 협력을 확대하고, 한반도와 또 역내의 평화와 안정을 증진해 나가면서 실용과 상생의 길로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다"면서 "이번 일정을 통해서 올해를 한중관계 전면 복원의 원년으로 삼고, 한중관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 공고히 하려고 한다"고 언급했다.

리창 총리는 "두 나라 정상 간의 전략적인 지도하에 중한 양국 관계는 새로운 면모를 보이고 있다"면서 "양측은 각 분야의 협력을 지속적으로 추진함에 따라 반드시 양국 국민들에게 더 많은 복지를 가져다줄 것이라고 믿는다"고 얘기했다.

이어 리창 총리는 "중국은 시종일관 대(對)한국의 관계가 중한 외교에 중요한 위치를 두고 있다"며 "우리는 한국 측과 함께 선린 우호를 견지하고, 전략적 소통을 강화하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "대통령님과 공동 관심사에 대해서 솔직하게 의견을 교환할 용의가 있다"고 했다.





베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>