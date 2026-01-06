부안군, 모자보건사업 '2년 연속 우수' 기관 선정

전국 최초 태아보험 등 맞춤 정책 결실

전북 부안군이 전국 최초 태아보험 지원 등 차별화된 출산 정책을 바탕으로 '모자보건사업 유공 기관'에 2년 연속 선정되며 임신·출산 지원 체계의 우수성을 입증했다.

6일 부안군에 따르면 이번 선정은 지난 2024년 모자보건 우수기관 장관상 수상에 이은 성과로, 단기적인 실적을 넘어 지역 여건을 반영한 현장 체감형 정책과 생애주기별 건강 증진 사업이 누적된 결과다. 군은 주민 의견을 사업 설계에 적극 반영하고 단계별 선제 안내와 다문화 가정 맞춤 지원 등 사각지대 해소에 주력해 왔다.

특히 올해는 3개의 신규 사업 발굴과 3개의 기존 사업 확대를 통해 지원 공백을 최소화하는 방향으로 안전망을 보완했다.

주요 사업으로는 ▲전국 최초 부안형 태아보험 지원(보험료 본인부담 80%·월 10만원 한도) ▲임신부 1인당 100만원 지원(부안사랑상품권) ▲임신부 및 배우자 백일해 무료 예방접종 등이 시행 중이다.

아울러 저소득층 기저귀·조제분유 지원 첫째아 확대(월 최대 20만원), 산후조리비 지원 확대(130만원), 산모·신생아 건강관리 본인부담금 지원 기간 연장 등을 통해 출산 가계의 경제적 부담을 덜어주고 있다. 다문화 가정을 위해서는 다국어 안내 자료와 통역 연계 프로그램을 운영해 정보 접근성을 높였다.

또 지역 행사와 SNS 등 다양한 채널을 활용한 홍보를 병행해 출산 친화적인 사회 분위기를 조성하는 데 힘쓰고 있다.

부안군 관계자는 "현장 수요를 기반으로 임신부터 산후까지 전 과정을 촘촘히 지원해 온 성과"라며 "의료와 돌봄 안전망을 더욱 강화해 아이 낳고 키우기 좋은 부안을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





