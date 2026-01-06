본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

LG엔솔, '한전 ESS 2차 사업' 200억원 규모 배터리 공급

심성아기자

입력2026.01.06 13:52

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LG에너지솔루션 이 한국전력공사(한전)에서 진행하는 계통 안정화용 선산·소룡 에너지저장장치(ESS) 사업에 200억원 규모의 배터리를 공급한다.

LG에너지솔루션 전력망용 ESS 배터리 컨테이너 제품. LG에너지솔루션 연합뉴스

LG에너지솔루션 전력망용 ESS 배터리 컨테이너 제품. LG에너지솔루션 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

6일 배터리 업계에 따르면 한전은 최근 계통 안정화 ESS 사업 낙찰자로 '삼안 엔지니어링'(선산 프로젝트)과 '대명에너지'(소룡 프로젝트)를 결정했다. 두 업체 모두 LG에너지솔루션 배터리를 탑재하기로 하면서 LG에너지솔루션은 200억원 규모의 ESS 사업 배터리를 공급하게 됐다.


LG에너지솔루션은 지난 1차 계통 안정화 ESS 사업에 단독으로 배터리를 공급한 바 있다. LG에너지솔루션 관계자는 "기술력과 품질, 기존 운영 경험 등이 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가된다"고 말했다.

이번 2차 계통 안정화 ESS 사업은 총 700억원 규모로 5개 변전소(소룡·논공·나주·선산·신영주)에 300㎿ 구축을 목표로 하고 있다. 이 중 약 200억원 규모의 선산·소룡 부문이 우선 발주됐고, 선산(구미시)은 56㎿/51㎿h, 소룡(군산시) 56㎿/51㎿h로 구성된다. 두 사업 모두 올해 12월 준공 예정이다.


한전 계통 안정화 ESS 사업은 ▲송전망 병목 ▲주파수 불안정 ▲출력 변동 등 재생에너지 확대에 따른 리스크를 완화하기 위해 추진되는 국가 전력망 안정화 프로젝트다. 변전소 단위에 고출력 ESS를 구축해 계통의 주파수·전압 안정성을 확보하는 것이 목적이다. 장주기 중심인 중앙계약시장에 비해 순간 대응 속도·고출력 제어 능력 등 고난도 기술 요건을 요구하는 것이 특징이다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

마두로 체포에 풀 베팅…5.7억원 수익 낸 사람 누구?

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"인생샷 나왔다" 대통령 셀카의 '그 폰'…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기