이장우 대전시장 "대전 인구 증가는 지난 3년간 모든 행정 성과의 정점"

"대전과 충청권이 수도권 과밀 완화하는 핵심 거점 역할 해야"

이장우 대전시장은 "대전 인구 증가는 지난 3년간 모든 행정 성과의 정점"이라며 "대전과 충청권이 수도권 과밀화를 완화하는 핵심 거점 역할을 해야 한다"고 밝혔다.

이 시장은 6일 주재한 올해 첫 확대간부회의에서 민선 8기의 지난 3년간 시정 운영 최대 성과로 인구 증가 전환을 꼽으며, 2026년은 시정 안정과 핵심 현안 추진에 행정 역량을 집중하겠다며 이같이 말했다.

이 시장은 "세종시 출범 이후 지속되던 인구 유출 흐름을 반전시키고, 지난해 순증을 기록한 것은 대전시 공직자들의 헌신 덕분"이라며 "특히 전입 인구의 60%가 39세 미만 청년층이라는 점은 대전의 미래 경쟁력을 보여주는 지표"라고 강조했다.

대전 인구는 2025년 한 해 동안 1572명 증가했다. 전국 비수도권 광역시 가운데 지난해 인구 증가가 가장 높은 지역도 대전이란 점에서 그 의미를 더한다.

이 시장은 "인구 증가는 지난 3년간 대전의 경제, 문화, 복지, 과학, 환경 등 모든 행정 성과의 정점"이라고 평가했다.

그러면서 수도권 집중 현상을 국가적 위기로 진단하며 "청년들의 결혼·출산율 저하의 핵심 원인은 수도권 주거·교통 부담"이라며 "대전과 충청권이 수도권 과밀을 완화하는 핵심 거점 역할을 해야 한다"고 말했다.

이는 대전·충남 행정통합에 있어 '형식이 아닌 권한'을 강조하는 배경과 맞닿는다.

이 시장은 "통합의 본질은 자치분권과 국제 경쟁력을 확보할 수 있는 독자적 권한 확보에 있다"며 "권한이 훼손된 통합안이라면 시민 의견을 묻는 주민투표도 검토할 수 있다"는 입장을 분명히 했다.

이어 "미국 주 정부 수준에 준하는 권한 확보가 목표"라며 행정안전부 및 관계기관과의 협의 과정에서 원칙을 지켜나가겠다고 밝혔다.

이 시장은 충남의 금산, 논산, 계룡, 부여, 서천, 공주, 청양까지 아우르는 광역권을 형성해 교통·산업·주택 정책 등에 있어 규모의 경제를 통한 시너지를 만들어내겠다는 구상이다.

이와 함께 시정 안정과 핵심 현안 추진에도 속도를 낸다.

먼저 소상공인·경제 활성화 대책에 있어 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위해 1월부터 초저금리 금융지원과 지원금 신속 집행에 나설 계획이다.

여기에 대전 지역 상장기업의 성과를 시민과 공유하기 위해 '대전 상장기업 지수'를 추진하고, 정기적으로 언론과 협력해 공개할 방침이다.

'대전 상장기업 지수'는 지역 경제 체감도와 기업 가치를 시민에게 직관적으로 전달할 수 있는 경제지표로, 지역 산업 생태계의 건전성과 성장성을 드러내는 바로미터로써 기능할 예정이다.

문화·관광·청년 정책 연계도 강화한다.

문화·관광 분야에서는 '0시 축제'를 글로벌 축제로 완성해 원도심을 넘어 대전 전역으로의 효과 확산을 목표로 설정했다.

유성복합터미널은 1월 말 공식 개장으로 대중교통 연계를 통한 주변 상권 활성화와 일자리 창출 등 지역경제 전반에 긍정적인 효과가 기대된다.

청년 정책과 관련해서는 "결혼, 출산, 보육, 교육, 일자리 정책이 유기적으로 연결돼야 한다"며 청년의 시각에서 실질적인 체감 정책을 추진할 것을 주문했다.

여기에 도시철도, 교통체계 개편, 공공시설 운영 전반에 대해 '시민 중심 행정 원칙'을 재확인하며 관련해 시민 이용 확대를 위한 혁신안 마련을 지시했다.

이 시장은 "2026년은 지방선거와 행정 통합 등 주요 현안이 많은 해인 만큼, 지난 3년의 성과를 흔들림 없이 이어 나가기 위해 안정적이고 책임 있는 시정 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





