김보라 안성시장 "'승세도약'으로 성장하는 지속가능 도시 본격화"

경제·에너지·생활인구·돌봄·기본사회 등 핵심과제 제시

"시민만 바라보며 도시 혁신과 변화 향해 달릴 것"

김보라 안성시장이 올해 화두로 '승세도약(乘勢跳躍)'을 제시하며 지속가능한 도시 구축에 드라이브를 건다.

김 시장은 6일 평생학습관에서 신년 언론브리핑을 개최하고 시정 운영 계획을 밝혔다. '승세도약'에는 축적된 성과의 흐름을 타고 도시의 체질 개선을 주저 없이 실행하겠다는 의지를 담았다.

김보라 안성시장이 6일 안성시 평생학습관에서 개최한 신년 언론브리핑에서 올 한해 시정 운영 기조를 설명하고 있다. 안성시

김 시장은 브리핑에서 "경제·에너지·돌봄·기본사회·생활인구 등 5대 핵심 과제를 토대로 도시의 혁신과 변화를 이어가겠다"고 했다.

우선 경제 분야에서는 반도체 소재·부품·장비 산업과 식품·제조업 등 지역 주력 산업을 전략적으로 육성하고, 기술개발-인재양성-판로개척을 연계한 산업 생태계 구축에 나선다. 상반기에는 안성산업진흥원을 출범시켜 기업 성장 지원과 상생형 지역경제 모델 구축의 거점으로 삼는다.

문화·관광산업 육성, 지역화폐 이용 활성화, 전통시장 육성 등을 통해 일자리 창출-정주 여건 개선-인구 증가로 이어지는 선순환 구조를 구축한다.

신재생에너지 전환 정책도 가속화한다. 지산지소(地産地消) 및 RE100 산업단지 조성, 공공부지 태양광 확대, 분산 에너지 특화지역 및 에너지 자립마을 조성 등을 통해 에너지 자립 도시 전환을 추진한다. 영농형 태양광 모델을 확산하고, 전기·수소차 보급 및 관련 인프라 사업도 확대할 방침이다.

다양한 지역의 시민들이 머무르고 소비하며 도시에 활력을 더하는 생활인구 확대에도 나선다. '안성온(ON)시민제도'를 기반으로 문화·관광·지역경제 등을 연계해 사람이 모이고 기회가 확산하는 환경을 조성한다. 고향사랑기부제, 문화도시 사업, 호수 관광, 남사당 바우덕이 축제, 장인공예 등 차별화한 문화 콘텐츠도 강화한다.

통합돌봄·기본사회 등 복지 분야 정책도 강화한다. 안성맞춤 커뮤니티케어를 중심으로 의료·요양·돌봄 재가 서비스를 확충하고 민관 협력으로 돌봄 사각지대를 발굴해 1인가구 병원 안심동행, AI 활용 건강관리 등 수요자 중심의 서비스를 제공한다.

달빛 어린이병원 운영, 공공산후조리원 건립, 아동친화도시 정책 고도화, 한경국립대 공공의대 신설 추진 등을 통해 출산·양육·의료 부담을 줄인다.

이밖에 시는 농어민·청년·예술인·체육인 기회소득, 어르신 이·미용비 지원, 무상교통, 새싹부부 지원 등 '안성형 기본사회' 정책도 강화한다.

김 시장은 "새해 병오년은 오직 시민 행복을 바라보며 지속가능한 안성을 체감할 수 있는 한 해가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "고 말했다.





정두환 기자



