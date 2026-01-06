대구 송현여고 이승연 학생, '요리대회 고등셰프' 대상 수상…상금 100만원 취약아동에 기탁

대구시 남구는 대명9동에 사는 이승연 학생(송현여자고등학교 2학년)이 2025년 농심 주최 '청소년 요리대회 고등셰프 라면전쟁'에서 대상을 수상하고, 상금 100만원을 지역 내 취약 아동을 위해 기탁했다고 6일 밝혔다.

이승연 학생은 "요리로 사람을 행복하게 하는 셰프가 되고 싶다"라는 꿈을 품고 꾸준히 노력해왔으며, 한식·일식·중식·양식 4대 조리기능사 자격증을 취득하는 성실함과 열정을 보여왔다. 이번 대상 수상은 그동안의 노력과 도전이 만들어 낸 값진 결실이다.

대구 송현여고 2년 이승연 학생(왼쪽)이 고등셰프 요리대회에서 대상을 받은 뒤 조재구 대구 남구청장(중앙)과 함께 상금 100만원을 이웃돕기 성금으로 기탁하고 있다.

특히 수상의 기쁨에 만족하지 않고, 상금 일부를 어려운 환경에 놓인 아동을 위해 기부하며 꿈을 나눔으로 실천하는 성숙한 모습을 보여 지역사회에 큰 감동을 전했다.

이승연 학생은 "요리를 통해 받은 기회와 응원을, 또 다른 아동·청소년들에게 희망으로 전하고 싶었다"라며 앞으로도 꿈을 향해 계속 도전하겠다는 뜻을 밝혔다.

조재구 남구청장은 "자신의 성과를 이웃과 나누는 이승연 학생의 따뜻한 마음이 매우 대견하며, 지역사회에 큰 희망과 울림을 전하고 있다"라며, "앞으로도 청소년들이 꿈을 키우고 선한 영향력을 펼칠 수 있도록 적극 응원하겠다"고 말했다.





