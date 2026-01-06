육동한 시장 “2026년은 승세등비(乘勢騰飛)…도시 도약 가시화”

춘천시, 2026년 시정 방향 발표

도시 변화와 성장·살맛나는 민생 두 축으로 시정 운영

6+1 전략 추진…6대 분야 성장·AI 선도도시 조성 병행

육 시장 "변함 없는 원칙, 경청 기조로 할 일 해 나갈 것"

강원도 춘천시(시장 육동한)가 '승세등비(乘勢騰飛)'를 시정 키워드로 2026년 도시 변화의 결실을 시민 앞에 구체화한다.

육동한 춘천시장은 6일 시청 브리핑룸에서 2026년 시정 운영방향과 핵심 과제를 발표하고 있다. 춘천시 제공

육동한 춘천시장은 6일 시청 브리핑룸에서 2026년 시정 운영방향과 핵심 과제를 발표했다. 시는 지난 4년간 추진해 온 시정 전략과 주요 과제를 바탕으로 2026년을 도시 변화가 시민 일상 속에서 체감되는 전환의 해로 만들겠다는 계획이다.

올해 춘천시의 사자성어는 '승세등비(乘勢騰飛)'다. 그간의 기세를 이어 비약하겠다는 의미다. 지난 4년간 축적해 온 도시의 저력과 행정적 성과를 2026년부터 본격적인 '도약과 결실'의 단계로 연결한다는 목표를 담았다. 춘천시는 올해 시정을 본격적인 도시변화와 성장, 따뜻한 일상과 살맛나는 민생이라는 두 축으로 운영한다.

시는 정부 행정절차를 속도감 있게 마무리하고 주요 사업의 착수·착공을 통해 변화하는 도시의 모습을 시민 앞에 구체적으로 드러내는 한편 시민의 안전과 민생, 복지와 돌봄 등 일상의 기본을 지키는 데에 시정의 책임을 강화해 나갈 계획이다.

민선 8기 춘천시는 그동안 사상 최대 국비 확보와 응급의료체계 구축, 교육발전특구와 강원연구개발특구 지정 등을 통해 도시 운영의 기초를 다졌다. 또 기업혁신파크 선정과 춘천역세권 개발 예비타당성조사 완료, 도시재생혁신지구 선정 등 중장기 성장 기반을 마련해 왔다.

또 GTX-B 춘천 연장 확정과 제2경춘국도 본궤도 진입, 소양8교·서면대교 국비 확보, 소양로3가 확장 등을 통해 교통 인프라 개선을 추진했으며 바이오 국가첨단전략산업 특화단지 선정, 세계태권도연맹 본부 유치, 호수지방정원 조성, 푸드테크 연구지원센터 선정 등 산업·문화 분야의 기반도 단계적으로 확충해 왔다.

이를 토대로 춘천시는 2026년 시정 운영의 큰 방향으로 '6+1 미래도시 전환 전략'을 제시했다. △교육 △민생경제·첨단산업 △문화·관광 △도시건설 △보건·복지 △환경·농업 6대 분야를 중심으로 △AI 선도도시 조성을 위한 대전환 전략을 더해 도시 경쟁력을 높인다는 구상이다.

교육 분야에서는 '교육'의 힘으로 도시와 시민 모두가 함께 성장하는 환경을 조성하기 위해 △춘천시교육도시위원회 △대학도시정책(실무)협의회 △대학협력협의회 △교육발전운영위원회 △교육행정협의회 등 5대 교육 거버넌스를 활용하고 북부공공도서관 건립, 독서문화시설 확충을 조속히 추진한다.

민생경제와 첨단산업 분야에서는 시민의 삶을 지키는 지역경제를 목표로 민생경제 대응 대책을 지속적으로 발굴한다. 또 지역 중소기업에 대한 지원을 강화하고 지난해 지정된 강원연구개발특구를 활용해 R&D 중심의 바이오산업 고도화를 추진한다. 이와 함께 거두일반산업단지 조성을 통해 포화 상태에 이른 기업 공간을 확충하고 노후 산업단지는 디지털·친환경 전환으로 경쟁력을 높일 계획이다.

지역 미술계의 오랜 염원인 시립미술관 건립에도 속도를 낸다. 시립미술관 건립사업은 사전평가 신청을 시작으로 투자심사 등 주요 행정절차를 단계적으로 추진할 계획이다. 호수지방정원은 착공, 국립정원소재센터는 올해 준공해 체류형 관광 콘텐츠 확충을 통해 시민과 방문객이 함께 누리는 문화도시의 완성도를 높인다.

특히 기업혁신파크와 춘천역세권 개발, 옛 캠프페이지 도시재생혁신지구 등 그동안 역점적으로 추진해 온 도시 건설 사업은 2026년을 기점으로 본격적인 추진 단계에 들어선다. 춘천시는 대형 도시 프로젝트를 차질 없이 진행하는 한편, 광역 교통망 확충과 상·하수도 인프라 정비도 함께 병행할 계획이다.

육동한 춘천시장은 6일 시청 브리핑룸에서 2026년 시정 운영방향과 핵심 과제를 발표하고 있다. 춘천시 제공

소양8교와 서면대교, 제2경춘국도, GTX-B 춘천 연장 등 주요 교통망 확충 사업 역시 단계별 행정 절차에 따라 추진된다. 소양8교는 타당성 재조사를, 서면대교는 설계 완료 이후 보상 절차를 진행하고 제2경춘국도와 GTX-B 춘천 연장은 국가계획 반영과 후속 절차를 이어가며 교통 여건 개선을 차근차근 구체화해 나간다는 방침이다.

돌봄과 건강, 환경과 농업 정책은 시민 생활과 맞닿은 영역에서 한층 강화한다. 동남권 복합복지센터와 장애인평생교육센터, 청소년복합문화센터 건립 등 맞춤형 복지 인프라를 확충하고, 보건소 신축과 공공보건 서비스 강화를 통해 시민 건강과 복지를 지속적으로 챙겨 나갈 계획이다.

이와 함께 춘천시는 AI 산업과 교육, 행정을 아우르는 AI 대전환을 시정 전반에 단계적으로 적용해 시민이 체감하는 행정 서비스를 확대하고 미래 산업 경쟁력도 함께 높여 나간다는 구상이다.

육동한 춘천시장은 "춘천은 매년 새로운 모습으로 변화를 맞았지만 춘천시정은 올해도 변함없이 현장, 원칙, 경청의 기조로 계속 우리가 할 일을 해나갈 것"이라며 "추운 겨울을 극복하고 피워낸 춘천의 봄꽃이 열매를 맺는 한 해가 되도록 승세등비(乘勢騰飛)하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



