광주시-시의회, 광주·전남 행정통합 특별법 로드맵 공유

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.06 13:06

언론사 홈 구독
강기정·신수정 등 40여명 간담회
추진협의체 발족·특별법 제정
2월 국회 통과 목표 공유

광주광역시와 광주시의회가 '광주·전남 행정통합'을 주제로 간담회를 열고 특별법 제정과 추진협의체 구성 등 향후 로드맵을 공유했다.

강기정 광주광역시장이 6일 오전 광주시의회 대회의실에서 시의원들과 광주·전남 행정통합 관련 간담회를 갖고 행정통합 추진사항을 논의하고 있다. 광주시 제공

강기정 광주광역시장이 6일 오전 광주시의회 대회의실에서 시의원들과 광주·전남 행정통합 관련 간담회를 갖고 행정통합 추진사항을 논의하고 있다. 광주시 제공

광주시는 6일 시의회 대회의실에서 '광주·전남 행정통합 광주시의원 간담회'를 개최했다. 간담회에는 강기정 광주시장, 신수정 광주시의회 의장, 시의원, 광주·전남 행정통합 추진기획단장인 김영문 문화경제부시장, 실·국장 등 40여명이 참석했다.


윤창모 정책기획관은 행정통합 추진 배경과 경과, 향후 계획을 설명했다. 이어 질의응답과 논의가 진행됐다.

간담회에서는 행정통합을 위한 법적 근거인 특별법 제정, 광주시와 전남도가 공동 구성할 민관합동기구 '행정통합 추진협의체' 발족, 통합 지방자치단체 출범까지의 단계별 로드맵을 공유했다.


특별법 초안에는 ▲광주·전남특별시 설치 및 지원 ▲중앙행정권한 이양 ▲광역생활권 조성 ▲자치권 강화 ▲에너지·AI·문화 기반 조성 등이 담길 예정이다. 광주·전남의 특성을 반영해 전남도와 협의를 거쳐 단일안을 도출한다는 계획이다.


광주시와 전남도는 시·도의회 의견 수렴 후 2월 국회 통과를 목표로 공동 대응에 나선다. 특별법이 통과되면 지방선거를 통해 통합 지방정부 단체장을 선출하고 정식 출범을 추진한다.

6일 오전 광주시의회 대회의실에서 열린 '광주·전남 행정통합 광주시의원 간담회'에서 강기정 광주시장과 신수정 의장을 비롯한 시의원들이 논의를 하고 있다. 송보현 기자

6일 오전 광주시의회 대회의실에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 광주시의원 간담회’에서 강기정 광주시장과 신수정 의장을 비롯한 시의원들이 논의를 하고 있다. 송보현 기자

행정통합은 지방소멸과 수도권 집중에 대응하기 위한 국가 차원의 과제로, '5극 3특' 전략의 하나로 추진되고 있다.

광주·전남 행정통합은 지난 2일 국립5·18민주묘지에서 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사가 공동선언문을 발표하며 공식화됐다. 양 시·도는 5일 각각 통합추진기획단을 출범시켰다.


광주시 행정통합추진단은 문화경제부시장을 단장으로 2과 4팀(기획·지원·법무·홍보) 체제로 구성됐다. 특별법 초안 마련, 행정통합 추진협의체 구성 등 실무를 담당한다.


신수정 의장은 "행정통합은 속도감 있게 추진돼야 하고 광주·전남이 함께 가야 할 방향"이라며 "시민들이 행정통합을 이해할 수 있도록 공감대 형성에도 힘써 달라"고 말했다.


강기정 시장은 "행정통합으로 삶이 어떻게 달라지는지에 대한 설명이 필요하다"며 "추진협의체에서 구체적 내용이 정리되는 대로 조속히 추진하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
