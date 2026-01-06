순천시, 이상기후 선제 대응 … 올해 10억원 예산확보

농작물 병해충 방제·신기술 보급 추진



전남 순천시는 이상기후로 인한 기상 이변으로 노지 과수 재배 농가의 피해가 지속 발생한 상황 가운데, 이상기후에 선제적으로 대응하기 위해 국·도비 및 시비 예산 10억원을 확보해 농가 지원에 본격적으로 나선다고 밝혔다.

기후변화로 인한 이상저온, 폭염, 집중호우 등 극한 기상 현상이 잦아지며 개화기 저온 피해, 병해충 확산, 낙과 등 과수 농가의 피해가 지속해서 발생하고 있다. 이에 따라 농가의 경영 불안이 커지고 안정적인 생산 기반 마련이 시급한 상황으로 체계적인 대응의 필요성이 커지고 있다.

이에, 순천시는 농업 현장의 어려움을 해소하기 위해 국·도비 4억 원과 시비 6억 원 등 총 10억 원이 넘는 예산을 확보해 이상기후로 인한 농업 피해를 최소화하기 위해 다양한 지원 사업을 추진할 계획이다.

확보된 예산은 ▲농작물 병해충 방제 지원(5억 5,000만원) ▲이상기후 대응을 위한 재해 예방 및 대응 관련 사업(3억 5,000만원) ▲과수 신기술 및 재배 기술 보급(1억 5,000만원) ▲현장 중심의 기술 지도와 농가 컨설팅 강화 등에 집중적으로 투입될 예정이다.

특히 이상기후에 취약한 노지 과수 농가를 중심으로 맞춤형 지원을 강화하고, 기상 상황 변화에 신속히 대응할 수 있는 현장 대응 체계를 구축해 농가 피해를 예방하는 데 주력할 방침이다.

시 관계자는 "점증하는 이상기후가 농업 전반에 상시적인 위협 요인으로 발생하고 있다"며 "국·도비와 시비를 사전 확보해 과수 농가가 피해를 최소화해 지속적인 영농을 이어갈 수 있도록 지원과 정책 발굴을 하겠다"고 밝혔다.





