본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

'오발탄' 유현목 탄생 100주년…검열·생존의 기록 '더 시네아스트' 발간

이종길기자

입력2026.01.06 12:12

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영상자료원, 1차 사료 집대성한 비평서 출간
심의 서류부터 미공개 사진까지

'오발탄' 유현목 탄생 100주년…검열·생존의 기록 '더 시네아스트' 발간
AD
원본보기 아이콘

한국영상자료원이 6일 유현목 감독(1925~2009) 탄생 100주년을 맞아 비평서 '유현목 더 시네아스트'를 출간했다. 단순한 평전을 넘어, 검열 서류와 친필 콘티 등 1차 사료를 통해 거장의 '진짜 얼굴'을 복원한 아카이브 비평집이다.


책은 '걸작(Magnum Opus)'과 '소외된 작품(Opera Neglecta)'이라는 두 축으로 감독의 세계를 재구성했다. 1부는 한국 영화사의 금자탑 '오발탄'을 현미경처럼 들여다본다. 심의 서류에 남은 난도질 된 검열의 흔적을 추적하며, 그 속에서도 지켜낸 감독의 미학적 투쟁을 실증적으로 분석했다.

2부의 시선은 낯선 곳을 향한다. 대중에게 잘 알려지지 않은 사극, 코미디, 국책영화 등을 조명했다. 척박한 충무로 시스템 안에서 '직업 감독'으로 생존해야 했던 유현목의 치열한 고뇌와 장르적 실험을 재평가했다.


텍스트로 설명할 수 없는 미학은 이미지로 채웠다. 데뷔작 '교차로'부터 마지막 연출작 '말미잘'까지 마흔두 편 전 작품의 스틸컷과 미공개 현장 사진을 수록해 사료적 가치를 더했다. 영상자료원 측은 "파편화된 기록을 비평과 결합해 유현목 연구의 새로운 이정표를 세웠다"고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 가격이었나?" 커피값 앞자리 바뀌었다…체감물가 직격탄 "이 가격이었나?" 커피값 앞자리 바뀌었다…체감물... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍었다는 그 폰 써보니

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기