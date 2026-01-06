김대중 전남교육감, 신년 기자회견서 '2026년 대도약' 선언

AI 미래교실 110개 확충·학생수당 확대

'청렴 원년'으로 행정 혁신 선포

"가장 전남다운 교육이 세계를 이끄는 시대가 왔습니다. 2026년은 전남의 아이들이 세계의 인재들과 어깨를 나란히 하는 '글로컬 교육'의 완성판을 보여드리겠습니다."

김대중 전남교육감이 2026년 새해를 맞아 전남 교육의 글로벌 도약과 지역 소멸 위기 극복을 위한 강한 승부수를 던졌다.

김 교육감은 6일 오전 도교육청 대회의실에서 열린 신년 기자회견에서 지난 3년 6개월간 추진해 온 '전남교육 대전환'의 성과를 바탕으로, 전남을 세계 교육의 중심지로 만들겠다는 구체적인 청사진을 제시했다.

김 교육감은 이날 회견에서 AI(인공지능) 기반의 미래 교육 생태계 구축을 최우선 과제로 꼽았다. 단순히 기술 도입에 그치지 않고, '2030교실'을 110개소 추가 조성해 질문과 토론이 살아있는 '전남형 미래 교실'을 확산시키겠다는 복안이다.

특히 '전남교육 AI·빅데이터 플랫폼'을 통해 단 한 명의 학생도 놓치지 않는 정밀한 개별 맞춤형 교육을 실현하겠다는 의지를 분명히 했다. 학생수당 확대 등 파격 행보 지역 소멸 문제에 대해서도 김 교육감은 '교육'으로 정면 돌파하겠다는 전략이다.

그는 "전남에서 나고 자란 인재가 전남에 정주하는 선순환 구조가 핵심"이라며, 전국적인 주목을 받은 '전남학생교육수당'을 2026학년도부터 중학교 2학년까지 전격 확대하기로 했다. 이는 교육 복지를 넘어 지역 정주 여건을 개선하겠다는 교육감의 강력한 정책적 결단으로 풀이된다.

김 교육감이 이번 신년사에서 특히 강조한 키워드 중 하나는 '청렴'이다. 그는 2026년을 '청렴 원년'으로 선포하며, 인사와 예산 등 행정 전반에 걸쳐 공정과 투명을 절대 기준으로 삼겠다고 약속했다.

정책의 추진 동력을 얻기 위해서는 무엇보다 교육 가족과 도민의 신뢰가 뒷받침되어야 한다는 김 교육감 특유의 철학이 반영된 행보다.

오는 3월 개교하는 전남미래국제고와 외국인 유학생 유치 등을 언급한 김 교육감은 "이제는 타 시도는 물론 세계가 전남 교육을 배우러 오고 있다"며 자신감을 드러냈다.

그는 "2026년은 전남 교육의 성과를 세계와 공유하며, 전남을 국제 교육의 거점으로 확실히 각인시키는 한 해가 될 것"이라고 강조했다.

김대중 교육감은 "전남 교육이 걸어온 길은 대한민국 교육이 나아갈 길"이라며 "글로컬 전남교육의 완성을 통해 아이들의 미래와 지역의 성장을 동시에 이뤄내겠다"고 다짐했다.





