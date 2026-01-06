본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

남원시, 전 시민에 20만원 지급…경제 활력 목표

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.06 13:10

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

150억 규모 민생안정지원금 긴급 투입

전북 남원시청 전경. 남원시 제공

전북 남원시청 전경. 남원시 제공

AD
원본보기 아이콘

전북 남원시가 경기 침체로 어려움을 겪는 시민들을 위해 전 시민 1인당 20만원의 '민생안정지원금'을 설 명절 전에 긴급 지급한다.


6일 남원시에 따르면 이번 지원금은 '민생 최우선' 시정 방침에 따라 고물가와 서민 경제 악화 속에 시민들의 가계 부담을 덜고 소상공인 매출 회복 등 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

특히 인근 군 지역의 기본소득 지급에 따른 시민들의 상대적 박탈감을 해소하고 민생 안정을 바라는 각계각층의 요구를 시가 적극적으로 수용한 결과다.


전체 지급 규모는 약 150억원에 달한다. 주목할 점은 이번 지원금의 재원을 남원시의 선제적인 예산 확보 노력으로 충당했다는 점이다. 시는 '2026년도 행정안전부 보통교부세 자체노력 세출 효율화' 부문에서 보조금 혁신과 예산 절감 노력을 인정받아 89억원의 인센티브를 획득했다.


또한 기초통계 자료 95종을 정비하고 행정안전부를 수시로 방문해 남원의 재정 수요를 설득한 결과, 총 135억원의 지방교부세를 추가로 확보하는 성과를 거뒀다.

시는 시의회와 긴밀히 협력해 관련 조례 발의와 2026년 제1회 추경예산 편성을 신속히 마무리할 계획이다. 모든 행정 절차를 속도감 있게 진행해 다가오는 설 명절 전에 시민들이 지원금을 받을 수 있도록 할 방침이다.


안순엽 남원시 기획조정실장은 "교부세 확보를 위해 밤낮없이 노력한 공직자들의 열정이 전 시민을 위한 민생 안정의 마중물이 됐다"며 "지원금을 신속히 지급해 소상공인 매출 증대와 지역 경제 전반에 온기가 퍼질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"인생샷 나왔다" 대통령 셀카의 '그 폰'…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기