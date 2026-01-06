본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

완도군, '미래형 스마트 농업' 대전환 가속도…7억 투입

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.06 13:11

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기후변화 대응…노동력 절감 기술 보급 박차

전남 완도군이 기후변화와 고령화 등 급변하는 농업 환경에 대응하고 지역 농업의 경쟁력을 확보하기 위해 '스마트 농업' 확산에 박차를 가한다.


완도군은 올해 총 7억2,000만원의 사업비를 투입해 '2026년 농촌 지도 시범 사업'을 추진한다고 6일 밝혔다.

완도군청 전경

완도군청 전경

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 지역 농업기술의 혁신과 수요자 중심의 맞춤형 기술 확산을 목표로 한다. 주요 사업은 ▲승용형 농기계용 자동 조향 장치 시범 보급 ▲기후변화 대응 과수 정밀 농업 환경 개선 ▲한우 스마트 팜 번식 관리 시스템 등 총 16개 분야다.


특히 군은 인공지능(AI)과 정보통신기술(ICT)을 접목한 스마트 팜 기술과 노동력 절감을 위한 자동화 장비 보급에 집중해 농가 소득 증대와 노동력 부족 문제를 동시에 해결한다는 복안이다.


신청 대상은 완도군에 거주하며 농업 경영체에 등록된 농업인, 농업인 단체, 농업 법인이다. 사업에 대한 이해도가 높고 혁신 기술을 현장에 적극적으로 도입할 의지가 있는 농업인이라면 누구나 참여할 수 있다.

희망자는 오는 30일까지 농업기술센터나 각 읍·면 농업인 상담소, 읍·면 사무소를 방문해 신청서와 구비 서류를 제출하면 된다.


사업 대상자는 분야별 선정 기준에 따른 서류 심사와 현지 조사를 거쳐, 농업산학협동심의회의 객관적인 평가를 통해 최종 선정된다. 본격적인 사업 착수는 오는 3월부터다.


군 관계자는 "이번 시범 사업을 통해 첨단 농업 기술이 지역 농가에 조기 정착될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "미래 농업을 이끌어갈 역량 있는 농업인들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.


한편, 사업별 세부 내용은 완도군농업기술센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"인생샷 나왔다" 대통령 셀카의 '그 폰'…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기