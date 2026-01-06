[포토]CES서 'AI 로보틱스' 선보인 현대차그룹

5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 미디어 데이에서 최초 공개된 '차세대 전동식 아틀라스(Atlas)'. 현대차그룹 AD 원본보기 아이콘

5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 미디어 데이에서 사족보행 로봇 '스팟(Spot)'이 K팝 보이그룹 코르티스의 '고(Go)'에 맞춰 춤추고 있다. 현대차그룹 원본보기 아이콘

아야 더빈 보스턴다이나믹스 휴머노이드 응용전략 담당(왼쪽)과 잭 잭코우스키 보스턴다이나믹스 아틀라스 개발 총괄이 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 미디어 데이에서 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 소개하고 있다. 현대자동차그룹 원본보기 아이콘

우승현 현대자동차그룹 GSO 미래전략담당 팀장이 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 미디어 데이에서 '로봇 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'을 소개하고 있다. 현대차그룹 원본보기 아이콘

이웅재 현대자동차그룹 제조솔루션본부 및 보스턴다이나믹스 혁신담당 상무가 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 미디어 데이에서 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 소개하고 있다. 현대차그룹 원본보기 아이콘

알베르토 로드리게즈 보스턴다이나믹스 아틀라스 행동 정책 담당(왼쪽)과 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄이 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 미디어 데이에서 협업 방안을 설명하고 있다. 현대자동차그룹 원본보기 아이콘

왼쪽부터 메리 프레인 보스턴다이나믹스 스팟 프로덕트 매니저, 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄, 알베르토 로드리게즈 보스턴다이나믹스 아틀라스 행동 정책 담당, 로버트 플레이터 보스턴다이나믹스 최고경영자(CEO), 장재훈 현대자동차그룹 부회장, 아야 더빈 보스턴다이나믹스 휴머노이드 응용전략 담당, 잭 잭코우스키 보스턴다이나믹스 아틀라스 개발 총괄, 이웅재 현대차그룹 제조솔루션본부 및 보스턴다이나믹스 혁신담당 상무, 우승현 현대차그룹 GSO 미래전략담당 팀장이 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 미디어 데이에서 기념사진을 촬영하고 있다. 현대차그룹 원본보기 아이콘

왼쪽부터 이규석 현대모비스 대표이사(사장), 정준철 현대자동차·기아 제조부문장(사장), 호세 무뇨스 현대차 대표이사(사장), 장재훈 현대차그룹 부회장, 로버트 플레이터 보스턴다이나믹스 최고경영자(CEO), 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 시니어 디렉터, 김흥수 현대차·기아 GSO 본부장이 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 미디어 간담회에서 발언하고 있다. 현대차그룹 원본보기 아이콘





라스베이거스(미국)=전영주 기자 ange@asiae.co.kr



