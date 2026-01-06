본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

목포대, 2026년 시무식 개최…'통합대학' 대항해 시작

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.06 14:53

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

송하철 총장 "상호존중·배려 조직문화 정착" 피력

국립목포대학교가 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 '통합대학'의 성공적인 출범과 지역 성장을 위한 힘찬 발걸음을 내디뎠다.


국립목포대는 지난 5일 도림 캠퍼스 70주년 기념관 정상묵컨퍼런스룸에서 송하철 총장을 비롯한 주요 보직자와 교직원들이 참석한 가운데 '2026년도 시무식'을 개최했다고 6일 밝혔다.

송하철 총장은 신년사를 통해 '통합대학'에 대한 기대감과 구성원의 역할을 강조했다. 목포대학교 제공

송하철 총장은 신년사를 통해 '통합대학'에 대한 기대감과 구성원의 역할을 강조했다. 목포대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사는 2026년 인사이동에 따른 임명장 수여를 시작으로 ▲학술상 시상 ▲유공자 및 유공 부서 표창 ▲총장 신년사 ▲청렴 실천·갑질 근절 결의식 ▲개인정보 보호 다짐 대회 순으로 진행됐다.

특히 대학의 연구 경쟁력을 높인 교원들에게 수여하는 학술상과 지난 한 해 대학 운영 및 교육·행정 전반에서 우수한 성과를 거둔 부서에 대한 표창을 통해 조직 내 성과를 공유하고 사기를 진작하는 시간을 가졌다.


송하철 총장은 신년사를 통해 오는 3월 출범을 앞둔 '통합대학'에 대한 기대감과 구성원의 역할을 강조했다.


송 총장은 "지난해 이룬 값진 성과들은 교직원 모두의 헌신과 성숙한 선택이 만들어 낸 결과"라고 격려하며, "통합대학 출범을 새로운 출발점으로 삼아 지역과 함께 성장하는 국립대학의 책무를 충실히 수행하자"고 당부했다.

이어 전 교직원은 청렴 실천 및 갑질 근절 결의문을 낭독하며 상호 존중과 배려의 조직문화 정착을 다짐했다. 또한 개인정보 보호 다짐 대회를 통해 관련 법령 준수와 책임 있는 행정 수행에 대한 의지를 대내외에 공표했다.


국립목포대 관계자는 "이번 시무식은 통합대학 출범이라는 중차대한 시점에서 대학 운영의 기본 가치와 원칙을 재확인하는 자리였다"며 "청렴과 신뢰를 바탕으로 한 안정적인 대학 운영 의지를 대내외에 공유했다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

"삼성 이재용 실물로 봤다"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

마두로 체포에 풀 베팅…5.7억원 수익 낸 사람 누구?

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기