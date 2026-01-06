본문 바로가기
화순군 '화순사랑상품권' 800억 푼다

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.06 11:28

숏뉴스
10% 선 할인 유지
2~5% 캐시백 결합
상품권 이용 활성화

화순군청 전경

전남 화순군은 6일 지역경제 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 2026년 '화순사랑상품권'을 800억 원 규모로 발행할 계획이라고 밝혔다.


군은 2026년에도 지류 및 모바일 화순사랑상품권의 안정적인 판매와 이용 활성화를 위해 10% 선할인 혜택을 유지할 예정이다.

다만 10%를 초과하는 추가 할인의 경우에는 결제 시 적립되는 캐시백 방식으로 운영할 계획이며, 이에 따라 1월 한 달간 모바일 화순사랑상품권으로 결제 시 2% 캐시백 혜택을 추가로 제공하고 있다.


또 화순군은 지난해 129억 원을 투입해 모바일 화순사랑상품권 15% 특별할인, 코리아 그랜드 페스티벌 기간 중 5% 캐시백 적립, 추석 명절 및 연말 구매 한도 200만 원 확대 등 다양한 혜택을 운영하며, 약 1,000억 원 규모의 화순사랑상품권을 발행했다.


화순사랑상품권 이용이 늘어나면서 전통시장과 골목상권을 중심으로 소비 유입이 확대되어 지역경제에 활력을 불어넣고, 관내 소상공인과 자영업자의 매출 증대에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.

군은 이러한 성과를 바탕으로 발행 규모와 혜택을 탄력적으로 운영해 체감도 높은 경제 활성화 정책을 이어갈 방침이다.


박용희 지역경제과장은 "모바일 화순사랑상품권의 사용률을 높이고 실질적인 소비로 이어질 수 있도록 캐시백 중심의 할인 혜택으로 확대할 계획이다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
