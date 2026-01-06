본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

속초시, 임목폐기물 무상 처리로 비용 절감…자원순환 강화

이종구기자

입력2026.01.06 11:16

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

㈜천일에너지와 업무협약 체결
연 7000만원 예산절감 기대
임목폐기물, 미이용 산림바이오매스로 전환

강원도 속초시가 6일 속초시청 상황실에서 ㈜천일에너지와 '임목폐기물 재활용 무상처리' 업무협약을 체결하고 관내에서 발생하는 임목폐기물을 친환경 재생에너지로 전환하는 데 협력하기로 했다.

속초시가 6일 속초시청 상황실에서 ㈜천일에너지와 '임목폐기물 재활용 무상처리' 업무협약을 체결하고 있다. 속초시 제공

속초시가 6일 속초시청 상황실에서 ㈜천일에너지와 '임목폐기물 재활용 무상처리' 업무협약을 체결하고 있다. 속초시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 산림 및 도시숲 조성사업, 가로수 전정 사업 등에서 발생하는 임목폐기물을 민간업체에 무상 위탁해 재활용함으로써 처리 예산을 절감하고 탄소중립 정책을 실현하기 위해 추진됐다.


협약에 따라 그동안 임목폐기물로 처리되던 폐자원을 미이용 산림바이오매스로 전환해 활용한다. 수집·가공 과정을 거쳐 목재 칩으로 재자원화해 열병합발전소 연료 등 친환경 재생에너지로 사용할 예정이다. 시는 이번 협약이 기존 폐기물 처리 방식에서 벗어나 자원순환 체계를 구축하는 데 의미가 있다고 설명했다.

이번 협약으로 산림 및 도시숲 사업(가로수 전정 등) 설계 시 임목폐기물 처리비용을 제외할 수 있어 연간 약 7000만원의 예산절감 효과(임목폐기물 500t 기준)가 기대된다. 시는 여기에 더해 화석연료 대체를 통한 탄소배출 저감 효과도 클 것으로 전망했다.


㈜천일에너지는 2023년 속초시와 폐목재 무상위탁처리 협약을 체결하고 관련 사업을 추진해 온 기업으로 이번 협약을 통해 재활용 범위를 임목폐기물까지 확대하게 됐다.


이병선 속초시장은 "이번 협약은 버려지던 임목폐기물을 친환경 에너지로 전환하는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 자원 재활용과 탄소중립 실현을 위한 정책을 지속적으로 발굴하고 추진해 나가겠다"고 말했다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 가격이었나?" 커피값 앞자리 바뀌었다…체감물가 직격탄 "이 가격이었나?" 커피값 앞자리 바뀌었다…체감물... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍었다는 그 폰 써보니

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기