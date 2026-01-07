SK하이닉스, 삼성전자 고공행진 속 큰손들이 쓸어담은 후속 종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 "내일의 신고가 후보 종목"과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

대창 대창 012800 | 코스피 증권정보 현재가 1,550 전일대비 84 등락률 +5.73% 거래량 12,312,992 전일가 1,466 2026.01.07 09:38 기준 관련기사 "현대모비스·SKT 등 10곳, 경제위기 이겨내고 94분기 연속흑자"[특징주]초전도체 관련주 다시 강세…덕성 '상한가'[특징주]대창, 전기차 구리 투입량 내연기관 10배…전기차용 타프피치동 '선점' ↑ 전 종목 시세 보기 close , 협진 협진 138360 | 코스닥 증권정보 현재가 1,527 전일대비 198 등락률 -11.48% 거래량 5,162,430 전일가 1,725 2026.01.07 09:38 기준 관련기사 로봇株, 나사만 스쳐도 급등…CES 앞두고 관심 고조협진, 대상과 3억 규모 식품제조용 기계장치 공급 계약협진, 7.5억 규모 식품제조용 기계장치 공급계약 전 종목 시세 보기 close , 테라뷰 테라뷰 950250 | 코스닥 증권정보 현재가 11,410 전일대비 260 등락률 -2.23% 거래량 3,987,060 전일가 11,670 2026.01.07 09:38 기준 관련기사 자금 전략 바꾸면 수익 구조도 바뀐다...4배 투자금을 연 4%대 금리로코스닥, 올해 84개사 신규 상장…상폐는 38개사수주 기대감이 기업가치 끌어올린다…조선업 ‘두 마리 토끼’ 잡나 전 종목 시세 보기 close , 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 28,200 전일대비 500 등락률 -1.74% 거래량 2,271,868 전일가 28,700 2026.01.07 09:38 기준 관련기사 [특징주]미래에셋증권, 4분기 깜짝실적 전망에 10%대 강세…신고가"증권株, 4Q 실적 발표 후 매수세 유입 기대…대형사 주목"스페이스X 상장 두고 엇갈린 미래에셋 형제 전 종목 시세 보기 close , 셀루메드 셀루메드 049180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,280 전일대비 182 등락률 +16.58% 거래량 9,910,858 전일가 1,098 2026.01.07 09:38 기준 관련기사 셀루메드, 170억 규모 유상증자 투자자 변경…"재무구조 개선 및 경영 정상화 박차"[특징주]셀루메드, 엘앤씨바이오 인수 철회 소식에 '下'코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>