본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

오산시, 공동주택 보조금 지원사업 내달 27일까지 공모

정두환기자

입력2026.01.06 11:02

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유지보수·승강기 교체 등 7개 분야

경기도 오산시는 노후 공동주택의 안전 확보와 주거환경 개선을 위한 '2026년 공동주택 보조금 지원사업' 대상 단지를 다음 달 27일까지 공모한다.

오산시, 공동주택 보조금 지원사업 내달 27일까지 공모
AD
원본보기 아이콘

이 사업은 지은 지 12년이 넘은 공동주택을 대상으로 공용부문 유지보수 비용을 지원하는 것이다. 단지당 최대 5000만원까지 공동주택 관리와 안전에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원한다.


지원 분야는 ▲노후 공동주택 유지보수 ▲야간 경관조명 설치 ▲영유아 등하원 쉘터(새싹스테이션) 설치 ▲경비·청소 노동자 휴게시설 개선 ▲노후 승강기 교체·수선 ▲안전 관련 시설 설치 ▲공동체 활성화 사업 등 7개다.

이 중 야간 경관조명 설치 사업은 의무관리대상 공동주택이 대상으로, 도시 경관 주요 거점에 위치한 단지를 우선 선정한다.


새싹스테이션 설치 사업은 단지당 1개소 설치를 지원하며, 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 사업은 근로환경 개선을 위해 신규 설치 또는 보수 비용 일부를 지원한다.


노후 승강기 교체·수선 비용 지원은 이와 함께 준공 후 15년이 경과한 공동주택이 공모 대상이다.

안전시설 설치 지원사업은 올해 신설된 분야다. 전기차 화재 예방시설과 옥상 비상문 자동개폐장치, 차수판 설치 등을 지원한다.


희망 단지는 지방보조금관리시스템 '보탬e'를 통해 접수하면 된다. 시는 3월 중 공동주택 보조금 심사위원회 심의를 거쳐 지원 대상 단지를 확정할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 가격이었나?" 커피값 앞자리 바뀌었다…체감물가 직격탄 "이 가격이었나?" 커피값 앞자리 바뀌었다…체감물... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍었다는 그 폰 써보니

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기