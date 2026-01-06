본문 바로가기
사회
의정부시 교통행정 전문가 김종수 주무관, 지방행정의 달인 행안부 표창 수상

이종구기자

입력2026.01.06 10:52

경기 의정부시(시장 김동근)는 행정안전부 주관 '제15회 지방행정의 달인 시상식'에서 교통시설 및 체계 개선 분야의 달인으로 선정된 김종수 주무관이 행정안전부 장관 표창과 달인 인증패를 받았다고 6일 밝혔다.

의정부시 김종수 주무관이 행정안전부 주관 '제15회 지방행정의 달인 시상식'에서 교통시설 및 체계 개선 분야의 달인으로 선정돼 행정안전부 장관 표창과 달인 인증패를 받고 있다. 의정부시 제공

의정부시 김종수 주무관이 행정안전부 주관 '제15회 지방행정의 달인 시상식'에서 교통시설 및 체계 개선 분야의 달인으로 선정돼 행정안전부 장관 표창과 달인 인증패를 받고 있다. 의정부시 제공

이번 수상은 지역 교통환경 개선과 행정혁신에 기여한 공무원을 발굴·격려하기 위한 것으로, 김 주무관은 의정부시 최초로 '지방행정의 달인'에 이름을 올렸다.


김 주무관은 적극적이고 창의적인 행정을 추진해 교통 분야에서 뚜렷한 성과를 거뒀다. 특히 전국 최초로 '보행신호등 적색 잔여시간표시기(네칸신호등)'를 도입하고, 버스 무정차 예방을 위한 '정차안전시스템' 발명 특허를 추진하는 등 시민 중심의 교통행정을 실현해왔다.

이러한 노력은 교통사고 예방과 보행 안전 강화는 물론, 시민 생활 편의 향상에도 크게 기여한 것으로 평가받고 있다.


김 주무관은 "달인이라는 큰 상을 받게 돼 영광스럽고, 믿고 응원해 주신 의정부 시민과 동료들에게 감사하다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 교통정책을 추진할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 김 주무관의 사례는 '2025 달인학 개론' 책자로 발간돼 국립중앙박물관에 소장되며, 관내 도서관에서도 열람할 수 있다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
