윤영미 오산시 제27대 부시장 취임

道 복지정책과장·여성가족국장 등 역임

경기도 오산시는 윤영미 제27대 부시장이 5일 취임했다고 6일 밝혔다.

이권재 오산시장(왼쪽)이 5일 시청에서 윤영미 신임 부시장에게 임명장을 수여하고 있다. 오산시 AD 원본보기 아이콘

신임 윤 부시장은 아주대 교육학과 석사 학위를 취득한 뒤 경기도 여성비전센터 소장, 비전전략담당관, 복지정책과장, 여성가족국장 등을 역임했다.

시는 윤 부시장이 보육과 가족, 돌봄 정책 전반에 대한 이해도가 높아 시민 삶과 직결된 정책 분야에서 실질적인 행정 지원이 이뤄질 것으로 기대했다.

이권재 오산시장은 "윤 부시장은 보육과 복지 분야에서 풍부한 행정 경험을 쌓아온 전문가"라며 "시민의 일상과 밀접한 정책들이 현장에서 흔들림 없이 추진될 수 있도록 시정 전반을 든든하게 뒷받침해 주길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



