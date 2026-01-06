본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

의정부시, 13일 경제자유구역 지정 추진 시민설명회 개최

이종구기자

입력2026.01.06 10:50

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 13일 의정부문화역 이음에서 경제자유구역 지정 추진과 관련한 시민설명회를 개최한다.

경제자유구역 지정 추진과 관련한 시민설명회 개최 안내문. 의정부시 제공

경제자유구역 지정 추진과 관련한 시민설명회 개최 안내문. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 시민설명회는 경제자유구역 지정 추진 개발 구상과 주요 내용을 시민과 공유하고, 시민의 목소리를 폭넓게 반영하기 위해 마련했다.


특히 ▲경제자유구역 지정의 의미 ▲반환공여지를 중심으로 한 경제자유구역 개발 방향 ▲핵심전략산업 육성 방향 ▲기대 효과 및 향후 계획을 중심으로 상세한 설명이 이뤄질 예정이다.

경제자유구역은 기업에 대한 세제·규제 특례를 통해 글로벌 기업 유치와 일자리 창출을 촉진하는 특별경제구역으로, 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다.


시는 우수한 입지 여건과 발전 가능성을 바탕으로 경제자유구역 지정을 추진하고 있다. 이를 통해 청년이 머무를 수 있는 일자리, 지역 산업 경쟁력 강화 등 지속 가능한 지역경제 성장 기반을 마련할 방침이다.


김동근 시장은 "경제자유구역 지정은 의정부시의 미래 성장과 직결되는 중요한 정책인 만큼, 시민 여러분의 다양한 의견을 듣고 함께 방향을 모색해 나가겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖' 밀려, 발길 돌린 中관광객 "서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍은 그 폰…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기