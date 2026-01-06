본문 바로가기
금융

카카오페이, 해외배송 서비스 출시

문채석기자

입력2026.01.06 10:38

검수영상 확인·배상보험 등 서비스 결합
미·중·일·호주·캐나다 등 5개국 우선 시작

카카오페이 는 해외 배송 서비스를 출시했다고 6일 밝혔다.


카카오페이는 2019년 국내 배송 서비스를 출시했고 이번에 서비스 확장을 통해 해외로 영역을 넓혔다.

회사 측은 글로벌 물류 플랫폼 델레오코리아와 협업해 특송사 수준의 프리미엄 서비스를 합리적인 가격에 제공한다고 설명했다.


카카오페이는 사용자가 영업점을 방문해야 하는 번거로움과 복잡한 서류 작성의 불편함을 최소화하는 데 집중했다고 알렸다.


사용자가 원하는 장소로 기사가 직접 찾아가는 '방문 수거' 방식을 도입했다.

예약 과정도 직관적이다. 박스 개수와 송·수신인 정보, 대표 물품만 입력하면 예약이 끝난다.


특히 '주소 한 번에 입력' 기능을 통해 영문 주소 입력 방식을 개선했다.


기존 특송 서비스 이용자는 이름, 연락처, 주, 도시, 상세주소 등을 항목별로 입력해야 했다. 카카오페이 사용자는 전달받은 주소 전체를 복사해 붙여넣기만 하면 된다.


해외 배송 모든 과정을 원스톱 관리한다. 사용자는 '배송비 계산기'로 예상 비용을 미리 조회하고 예약 신청 후 카카오페이에 연결된 결제 수단으로 쉽고 빠르게 배송비를 결제할 수 있다.


안심 서비스도 강화했다. 델레오코리아 물류센터 물품 검수 및 재포장 과정을 영상으로 확인하는 기능을 제공한다. 유료 옵션 서비스는로 배송 중 분실 등 사고가 발생할 경우 물품가액의 100%를 보상하는 든든보험을 예약 시 같이 선택할 수 있도록 했다.


카카오페이는 미국, 중국, 일본, 호주, 캐나다 등 수요가 많은 5개국부터 서비스를 시작할 방침이다. 사용자 의견을 반영해 배송 가능 국가를 점차 늘릴 계획이다.


카카오페이 관계자는 "이번 서비스는 카카오페이가 지향하는 사용자 편의성을 물류 영역에 접목해 복잡한 절차를 획기적으로 줄인 결과물"이라며 "국내외 배송부터 결제, 안심 관리까지 카카오페이 하나도 하도록 통합 물류 경험을 고도화해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

