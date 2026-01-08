동덕여대, RISE 커뮤니티센터 개소

대학·지역 협력 본격 추진

동덕여자대학교는 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업단이 동덕 RISE 커뮤니티 센터를 열었다고 8일 밝혔다.

동덕 RISE 커뮤니티 센터 출범식에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 동덕여자대학교

지난달 30일 열린 출범식에는 동덕 RISE 사업단 배경재 단장, 오윤경 부단장, 강수미 리빙랩 RISE 센터장을 비롯해 지역활동가와 동덕여대 재학생, 대학 관계자 등이 참석했다.

이번에 문을 연 커뮤니티 센터는 서울 RISE 사업에 선정된 동덕여대 RISE 사업단이 대학과 지역의 원활한 의사소통과 협력을 위해 마련했다. 단순한 공간 개방을 넘어 연중 리빙랩 RISE 센터의 지역활동가와 평생교육 RISE 센터의 수강생이 자유롭게 대화하며 협업하는 공동체 공간으로 활용될 예정이다.

특히 동덕 RISE 사업이 지역 현안 해결 과제와 평생교육 과제 수행에 역점을 두는 만큼, 참여자들이 지역 현안을 논의하고 문화·예술·생활 영역 전반에서 협력 모델을 실험하는 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

동덕 리빙랩 RISE 센터는 앞으로 동덕 RISE 커뮤니티 센터를 거점으로 성북구 월곡동을 중심으로 한 지역문화 활성화와 세대 간 협력, 지역 상권 연계 프로그램 등을 추진해 나갈 예정이다.

배 단장은 "동덕 RISE 커뮤니티 센터가 대학의 자원과 지역의 경험이 만나 새로운 가능성을 만들어 갈 수 있도록 힘쓰겠다"면서 "앞으로 커뮤니티 센터를 중심으로 지역활동가들이 더욱 창조적으로 교류 협력할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



