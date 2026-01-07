투자 기회 잡았다면 자금 전략 검토해봐야...4배 투자금을 연 4%대 금리로

주식 시장의 기회는 예고 없이 찾아온다. 방향을 읽고도 투자금이 부족하면 대응이 제한되고, 수익 역시 아쉬울 수밖에 없다. 이런 이유로 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓혀주는 스탁론에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

다만 최근에는 규제 환경 변화와 금리 부담이 겹치며 스탁론 활용을 망설이는 분위기도 나타났다. 비용 부담이 커질 경우 자금 운용 전략 전반이 위축될 수 있다는 우려 때문이다.

이런 흐름 속에서 올뉴스탁론은 연 4%대 업계 최저금리 상품을 포함한 다양한 선택지를 제시하며 주목받고 있다. 투자 기회가 와도 자금 부족으로 고민했던 투자자들에게 보다 현실적인 대안으로 거론되는 분위기다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 190,200 전일대비 6,500 등락률 +3.54% 거래량 2,632,368 전일가 183,700 2026.01.07 11:06 기준 관련기사 저평가 꼬리표 떼나…한국 증시, 구조 변화에 중장기 재도약 기대연초마다 기대 커지는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주 수급 변화 주목한미반도체, 우주항공 필수 장비 EMI 쉴드 X 시리즈 출시 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 206,500 전일대비 6,500 등락률 -3.05% 거래량 715,717 전일가 213,000 2026.01.07 11:06 기준 관련기사 셀트리온, 신약 개발 성과 및 CMO 사업 비전 발표 예고새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크]'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 93,400 전일대비 200 등락률 +0.21% 거래량 823,118 전일가 93,200 2026.01.07 11:06 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착타이밍 잡았다면 놓치지 말아야...투자금 부족으로 고민 중이었다면코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 390,500 전일대비 78,500 등락률 +25.16% 거래량 1,641,005 전일가 312,000 2026.01.07 11:06 기준 관련기사 [특징주]현대차 로봇기업 변신에…현대오토에버, 11%↑[특징주]정의선·젠슨황 회동에…현대차, 6%대 랠리새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close , 제주반도체 제주반도체 080220 | 코스닥 증권정보 현재가 31,900 전일대비 100 등락률 +0.31% 거래량 797,660 전일가 31,800 2026.01.07 11:06 기준 관련기사 같은 종목 샀어도 수익이 다르네...투자금이 좀 더 넉넉했다면투자 기회 놓치지 말자…4배 자금, 연 4%대 금리로 당일 확보하이스탁론, DSR 무관 상품과 연 4%대 최저금리 상품으로 투자문턱 낮춘다 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







