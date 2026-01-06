본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

중견기업계 "한중 정상회담, 구체적 협력 프로세스 초석 놓아"

김철현기자

입력2026.01.06 10:27

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중견기업계가 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에 대해 글로벌 경제 환경 변화에 효과적으로 대응하기 위한 구체적인 협력 프로세스의 초석을 놓은 역사적인 계기로 기록될 것이라고 했다.



한국중견기업연합회는 6일 논평을 통해 이같이 밝히며 "새해 첫 번째 외교 일정으로 중국을 방문한 것은, 최대 교역국으로서 중국과의 인적, 물적 교류를 빠르게 돌이켜 확실한 경제·민생 회복을 앞당기려는 정부의 굳은 의지가 확인되는 행보로서 매우 바람직하다"고 했다.

중견기업계 "한중 정상회담, 구체적 협력 프로세스 초석 놓아"
AD
원본보기 아이콘

중견련은 이어 "특히 정례적인 장관급 협의체로서 상무협력 대화 신설, 디지털 기술, 지식재산권 보호, 환경 및 기후협력 등 관련 14건의 MOU를 체결하고 중국 핵심 광물의 원활한 수급을 위한 통용허가제를 도입하는 한편, 한반도의 평화와 안정에 대한 중국의 의지를 확인하는 등 광범위한 협력의 내용을 구체화한 것은 보다 실질적인 교류의 토대로 기능할 것"이라고 평가했다.

중국은 중견기업의 최대 수출국이자 3대 진출 희망국이다. 이에 중견기업계는 이번 한중 정상회담을 계기로 새로운 성장 동력을 발굴할 수 있을 것으로 기대했다. 중견련은 "한중 FTA 2차 협상을 통해 추가 관세 인하 및 면제 확대 등 우리 기업의 상대적 부담을 가중해 온 비형평성을 해소하고, 잔존한 중국의 비관세 장벽을 선진국에 걸맞은 수준으로 대폭 완화함으로써 단기적으로는 국내 산업의 피해를 방지하고 장기적으로는 더욱 수준 높은 양국 간 우호적 협력 관계를 구축하는 데 최선을 다해 주길 바란다"고 했다.


또 "한중 정상회담의 성과를 최대치로 끌어올리려면 민관이 참여하는 다층적 네트워크를 적극 활용해 회담의 논의를 서둘러 현실화하는 한편, 한반도 평화와 비핵화, 서해 구조물 등 엄중한 현안에 대한 합리적인 해법과 실효적인 협력 방안을 도출할 수 있도록 건설적인 협의를 이어가야 할 것"이라고 덧붙였다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖' 밀려, 발길 돌린 中관광객 "서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍은 그 폰…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기