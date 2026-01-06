본문 바로가기
신한프리미어 중개형ISA 특판RP 출시...세전 연 3.4%

조슬기나기자

입력2026.01.06 10:15

신한투자증권은 신한프리미어 중개형ISA 고객을 대상으로 세전 연 3.4% 특판 RP를 총 300억 원 한도로 2월 말까지 판매한다고 6일 밝혔다.


이번 특판RP는 신한투자증권 중개형ISA 고객이라면, 신규·기존 고객 구분 없이 누구나 가입 가능하다. 91일물 기간형 RP로 세전 연 3.4% 수익을 제공하며, 중도 환매 시에도 별도의 페널티 금리는 적용되지 않는다.

신한프리미어 중개형ISA 특판RP 출시...세전 연 3.4%
1인당 최대 매수 한도는 2000만 원이며, 판매 기간은 2026년 1월 5일부터 2월 27일까지다. 다만 판매 기간 내라도 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 해당 RP는 신한투자증권 홈페이지, 신한 SOL증권·슈퍼SOL 앱, HTS, 영업점을 통해 매수할 수 있다.

이벤트에 관련 자세한 참여 요건과 세부 사항은 신한투자증권 홈페이지, 신한 SOL증권 앱 또는 고객지원센터를 통해 확인할 수 있다. 모든 금융상품은 투자성과에 따라 원금손실이 발생할 수 있으므로 주의가 필요하다.


한편 중개형ISA는 하나의 계좌에서 다양한 금융상품을 운용할 수 있는 절세 계좌로, 3년 이상 유지 시 최대 200만 원(서민형 400만 원)까지 비과세 혜택이 적용되며, 비과세 한도 초과분에 대해서는 9.9% 분리과세가 적용된다. 개인별 납입 한도는 연 2000만 원, 5년간 최대 1억 원까지다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
