자생한방병원 "허리디스크, 응급상황 아니면 비수술적 치료 효과적"

자생한방병원이 응급상황이 아니라면 허리디스크 증상에 있어 비수술적 치료가 좋은 대안이 될 수 있다고 6일 밝혔다.

김창연 대전자생한방병원 병원장. 대전자생한방병원 AD 원본보기 아이콘

허리디스크는 척추 사이에 위치한 디스크(추간판)가 탈출하거나 돌출되면서 인접한 신경을 압박, 통증이 유발되는 척추 질환이다. 이때 디스크가 허리에서 다리까지 이어지는 신경을 자극하면 통증이 하체 전체로 번지며 마비 증상에까지 이를 수 있다. 심한 경우 배설 장애를 동반할 수 있으며, 치료 시기를 놓치면 영구 신경 손상을 입을 가능성도 있다.

허리디스크 증상이 악화하면 디스크를 제거하거나 인공 디스크로 치환하는 등 수술적 방법을 고려할 수 있다. 그러나 허리디스크는 수술 후에도 재발 우려가 존재해 대소변 장애와 같은 응급상황이 아니라면 비수술적 치료 역시 좋은 대안으로 고려할 수 있다.

허리디스크의 대표적 비수술 치료법으로는 추나요법, 침·약침 등을 포함한 한의통합치료가 있다. 추나요법은 신체 전반을 올바르게 교정하는 수기 요법으로, 틀어진 척추의 정렬을 맞추고 관절의 균형을 되찾아 기능을 개선한다. 침 치료는 긴장된 허리를 이완해 혈액순환을 촉진하며, 약침 치료는 한약재 유효 성분을 주입해 염증과 통증을 빠르게 가라앉힌다.

자생한방병원 척추관절연구소가 SCI(E)급 국제학술지 '통합의학연구'에 게재한 연구 논문에 따르면, 연구팀은 한의통합치료를 6개월간 받은 허리디스크 환자 65명을 대상으로 치료 후 10년째 되는 시점에 통증·기능 지표 등을 종합적으로 분석했다. 그 결과 치료 전 중증도(7.42) 수준이었던 하지방사통 시각통증척도(VAS; 0~10)가 10년 후 0.88을 기록하며 효과가 장기적으로 유지됨을 확인했다. 허리 통증 VAS도 통증이 거의 없는 수준인 1.15를 유지하는 것으로 나타났다.

만약 순간적으로 움직일 수 없는 상황에 놓인다면 응급 침법인 동작침법을 추가로 받는 것도 추천된다. 동작침법은 환자에게 침을 놓은 상태에서 한의사가 환자의 능동적·수동적 동작을 유도하는 치료법이다. 경직된 근육과 인대의 긴장을 풀어 통증을 감소시켜준다.

김창연 대전자생한방병원 병원장은 "한의통합치료는 허리디스크 환자들의 증상 완화를 앞당겨 빠른 일상 복귀를 도와준다"며 "다만 병원에서 성공적 치료를 받았더라도 신체 치유력을 저해하는 생활 습관이 지속된다면 질환은 얼마든지 재발할 수 있어, 평소 운동 등 생활 속 관리도 꾸준히 힘써야 한다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>