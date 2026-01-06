삼성증권, '소비자보호 최우선'…2026년 소비자보호 실천 서약식 '진행'

삼성증권은 금융소비자보호에 대한 전사적 관심을 제고하고 현장의 실천문화를 공고히 하기 위해 '2026년 소비자보호 실천 서약식'을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 서약식은 제조부터 사후관리에 이르는 영업 전 과정에 소비자보호를 최우선 가치로 삼는 문화를 장착시키기 위해 마련됐다.

이날 서약식은 ▲개정 소비자보호헌장과 슬로건 안내 ▲소비자보호헌장 숙독 및 서명 ▲제조-판매-사후관리 부서장 대표 선서 ▲경영진 서명 순으로 체계적으로 진행됐다.

참석 임원 및 부서장 전원은 '소비자보호헌장'에 직접 서명하며 실천 의지를 다졌다. 제조, 판매, 사후관리 각 부문을 대표하는 부서장이 선서문을 낭독하며 현장의 책임 의지를 다졌다. 이어 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), WM부문장, 채널솔루션실장, 디지털&연금부문장 총 5인의 경영진이 헌장에 서명하며 전사적인 실천 의지를 대외적으로 선포했다.

서명한 헌장에는 '고객 입장에서 생각하고 행동', '법규 준수 및 개인정보 보호', '정확한 상품 설명', '고령자와 장애인 차별 금지 및 편리한 환경 조성', '신속하고 공정한 피해구제 시스템 운영', '금융소비자의 목소리 적극 반영', '금융소비자 대상 다양한 교육프로그램 제공' 등 7가지 핵심 약속이 담겼다.

박종문 삼성증권 대표는 "오늘 이 자리에서 서명하고 선서한 금융소비자보호헌장을 지키기 위해 그리고 지속가능한 성장을 위해 소비자보호를 모든 업무의 중심으로 세워야 한다"며 '고객의 신뢰가 없는 삼성증권은 존재할 수 없다'라는 각오로 모든 업무를 진행해줄 것을 당부했다.

삼성증권은 이번 서약식과 동시에 소비자보호를 위한 약속을 사내 전임직원과 고객들께 공표하고 다양한 실천방안을 추진해 나갈 예정이다.

그 시작으로 개정 소비자보호헌장을 삼성증권 홈페이지에 게시해 소비자보호에 대한 의지를 공표하고 슬로건과 헌장을 컴퓨터 화면보호기에 노출해 임직원들의 의식을 제고할 예정이다. 사내에서 '소비자보호를 위한 my CoC(Code of Conduct)' 이벤트를 진행해 소비자보호를 업무에서 실천하기 위한 구체적 방법을 공모하고 선정된 우수 방안을 전사 업무에 적극 반영할 계획이다.

또한, 소비자보호 현황과 성과를 연중 지속 점검한 후 우수사례와 각종 이슈를 전사에 전파해 영업현장 전반에 구호가 아닌 실천가치로서의 소비자보호 최우선 문화를 만들어나갈 예정이다. 이런 활동과정에서 발굴된 소비자보호 사례에 대해서는 우수 부서 및 임직원을 시상해 참여를 독려할 계획이다.

이 밖에도 소비자 평가단, NPS(Net Promoter Score, 순 추천 고객 점수), 고객패널제도 등을 운영해 소비자보호 수준 평가와 개선점을 도출한다. 또 사내 인식전환을 자극하기 위해 외부 전문가 초청 강연 개최 등을 진행하는 '소비자보호 Day'를 지정하고 매년 첫 주를 소비자보호 주간으로 운영하는 등 다양한 프로그램을 지속적으로 실시해 나갈 예정이다.

삼성증권 관계자는 "금융소비자보호는 고객과의 신뢰를 구축하고 지속 가능한 성장을 이루기 위한 증권업의 본질적 가치"라며 "실질적인 행동 변화를 통해 고객들께 감동을 전하고, 시장의 깊은 신뢰를 받는 금융 파트너로서의 위상을 공고히 하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



