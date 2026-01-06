포천시, 농작업 분야 자격증 취득과정 교육생 모집

경기 포천시농업기술센터는 청년농업인의 안정적인 귀농·귀촌을 지원하고 농촌 인력난 해소에 기여하기 위해 오는 12일부터 30일까지 '2026년 포천시 농작업 분야 자격증 취득과정' 교육생을 모집한다.

이번 교육과정은 포천시 농업인을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 반영해 구성한 농업현장 맞춤형 자격증 취득과정으로, 청년농업인뿐만 아니라 중장년층까지 참여 대상을 확대해 운영한다. 교육은 2026년 4월부터 11월까지 과정별 일정에 따라 진행될 예정이다.

모집 과정은 굴착기·지게차 취득과정반(3t 미만), 굴착기운전기능사반(3t 이상), 초경량비행장치(드론 1종) 자격증반 등 총 3개 과정으로, 교육시간은 과정에 따라 최소 3일부터 최대 2개월이 소요된다.

교육에 대한 자세한 사항은 포천시 또는 포천시농업기술센터 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 포천시농업기술센터 농업교육팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

포천시 관계자는 "농작업의 기계화와 전문화를 통해 고령화 시대 농촌 인력 문제 완화에 도움이 되길 기대한다"며 "포천시 농업인과 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



