팀스파르타 "2025년 AI 기업 교육 매출 2배 이상 증가"

팀스파르타는 2025년 자사 인공지능(AI) 기업 교육(B2B) 부문 연간 매출이 전년 대비 2배 이상 증가했다고 6일 밝혔다.

누적 수강생은 지난 11월 기준 2만명을 돌파했다. 평균 교육 만족도는 5점 만점에 4.6점을 기록했다.

팀스파르타는 IT 기업은 물론 건설·유통·증권 등 전 산업군에 걸친 대기업과 주요 기업 임직원을 대상으로 AI 심화 과정까지 다룬 오프라인 교육 레퍼런스를 확보해 왔다. ▲파이썬 기초부터 머신러닝, 딥러닝까지 학습해 기업 PoC 과제를 해결하는 교육과정(192시간) ▲팀 혹은 실 단위의 과제를 해결하는 무박 2일 해커톤(40시간) ▲기업 내 AI 활용 전문가 육성 및 PoC 과제 해결 교육과정(160시간) 등 현업 문제 해결에 초점을 맞췄다.

교육 품질 문제도 개선했다. '강사 역량 보장 시스템'을 구축해 모든 기업에 균일한 수준의 강의를 제공하고, 보조 강사를 현장에 투입해 학습 공백을 메웠다. 전문 콘텐츠팀이 모든 교안을 직접 검수하고 최신 기술 트렌드를 실시간으로 교안에 반영하는 등 AI 심화 교육에 대한 전문성을 높였다. 교육 담당자의 업무를 90%까지 절감해 주는 '교육 성과 극대화 컨설팅'도 기업 고객의 만족도가 높다는 설명이다.

아울러 팀스파르타는 수강생 맞춤형 교육 및 자체 LMS(학습관리시스템) 고도화를 기반으로 KDT 국비지원 부트캠프를 비롯한 온·오프라인 교육을 제공하고 있다. 온라인 교육 후에는 427개 협력사와 연결된 '바로인턴' 프로그램을 통해 오프라인에서도 실질적인 업무 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다. 구직자는 기업이 원하는 실무 역량을 갖추고, 기업은 재교육 없이 즉시 현장에 투입 가능한 인재를 얻는 선순환 구조를 만들고 있다는 설명이다.

이범규 팀스파르타 대표는 "기업 교육에서 인정받은 오프라인 운영 시스템과 AI 심화 커리큘럼을 토대로 취업 교육에서도 강의와 실무 간 격차를 해소하는 실전형 AI 인재 양성의 표준을 만들어 가겠다"고 했다.





