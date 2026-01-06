본문 바로가기
일반

포천시, 2025년 찾아가는 공동주택관리 업무 컨설팅 사례집 발간

이종구기자

입력2026.01.06 09:45

경기 포천시는 6일 공동주택 관리의 이해도를 높이고 투명하고 체계적인 관리가 정착될 수 있도록 '2025년 찾아가는 공동주택관리 업무 컨설팅 사례집'을 발간했다고 밝혔다.

포천시가 6일 공동주택 관리의 이해도를 높이고 투명하고 체계적인 관리가 정착될 수 있도록 '2025년 찾아가는 공동주택관리 업무 컨설팅 사례집'을 발간했다. 포천시 제공

사례집은 포천시가 2023년부터 운영해 온 '찾아가는 공동주택관리 업무 컨설팅'을 통해 축적된 현장 사례 가운데 2025년 기준 주요 사례를 중심으로 정리한 자료다. 공동주택 관리주체와 입주자대표회의가 현장에서 겪는 행정·법률적 어려움에 대해 실질적인 해결 방안을 제시하는 데 중점을 두었다.


사례집에는 관리비 집행 및 회계처리, 입주자대표회의 운영, 장기수선계획 수립, 사업자 선정 절차, 공동체 활성화 단체 운영 등 공동주택 관리 전반에 걸친 다양한 사례와 함께 관련 법령 및 개선 방안을 담아 현장에서 바로 활용할 수 있도록 했다.

포천시 관계자는 "이번 사례집이 공동주택 관리 과정에서 발생하는 갈등과 혼선을 줄이고 보다 체계적인 관리 환경을 조성하는 데 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 공동주택 관리 역량 강화를 위해 현장 중심의 지원을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
