포천시, 제6기 마을세무사 위촉…생활 속 세금 고민 무료 상담 지원

경기 포천시는 지난 5일 '제6기 마을세무사 위촉식'을 개최하고 3명의 마을세무사를 위촉했다.

백영현 포천시장(가운데)이 지난 5일 '제6기 마을세무사 위촉식'을 개최하고 3명의 마을세무사를 위촉한 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 위촉된 제6기 마을세무사들은 2026년 1월부터 2027년 12월까지 2년간 활동하며 세무 상담이 필요한 시민을 대상으로 무료 세무 상담 서비스를 제공할 예정이다.

포천시는 2016년부터 세무 행정에 대한 전문 지식이 부족하거나 세무사 이용에 경제적 부담을 느끼는 영세사업자와 세무 상담이 필요한 주민 등을 대상으로, 세무사들의 재능기부를 통해 무료 상담을 지원하는 마을세무사 제도를 운영하고 있다.

마을세무사를 통한 상담은 국세·지방세 전반과 지방세 불복청구 관련 사항을 대상으로 한다. 다만 각종 신고서 작성 대행이나 신고 대행 업무는 포함되지 않으며, 생활이 어려운 주민을 지원하기 위한 제도인 만큼 일정 금액 이상의 재산 보유자 등은 상담이 제한될 수 있다.

포천시 관계자는 "재능기부로 시민들의 세무 고민을 덜어주실 제6기 마을세무사분들께 감사드린다"며 "마을세무사 제도가 복잡한 세금 문제로 어려움을 겪는 시민들에게 실질적인 도움이 되는 제도로 더욱 자리매김하길 바란다"고 말했다.

마을세무사 상담을 희망하는 시민은 포천시청 누리집 또는 포천시 세정과로 문의하면 마을세무사의 전화번호, 팩스, 이메일 1등을 안내받아 무료 상담을 받을 수 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>