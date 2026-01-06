코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합

6일 코스피가 간밤 뉴욕증시 강세에도 반도체 중심으로 차익 실현 심리가 확산하면서 하락 출발했다.

이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 48.30포인트(1.08%) 내린 4409.22에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 11.44포인트(0.26%) 내린 4446.08로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다.

개인이 4623억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 4486억원, 337억원을 순매도했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 638억원 순매도, 개인과 기관이 각각 969억원, 210억원을 순매수했다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 135,400 전일대비 2,700 등락률 -1.96% 거래량 20,926,247 전일가 138,100 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 [써보니]韓中정상 '인생샷' 찍은 그 폰…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'러·우 전쟁 4년째 장기화…현대차의 러시아 딜레마연초마다 기대 커지는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주 수급 변화 주목 전 종목 시세 보기 close (-3.26%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 685,000 전일대비 11,000 등락률 -1.58% 거래량 1,542,355 전일가 696,000 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 연초마다 기대 커지는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주 수급 변화 주목[굿모닝 증시]삼전 실적으로 쏠린 눈…코스피 랠리 기폭제 되나코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-3.16%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 413,500 전일대비 2,500 등락률 -0.60% 거래량 168,589 전일가 416,000 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치'주인공은 마지막에'…막판 급등하며 올해 '시총 7위' 꿰찬 기업 전 종목 시세 보기 close (-3.13%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,015,000 전일대비 3,000 등락률 +0.30% 거래량 87,682 전일가 1,012,000 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (-1.88%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 900 등락률 +1.08% 거래량 5,100,538 전일가 83,200 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 연초마다 기대 커지는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주 수급 변화 주목코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까 전 종목 시세 보기 close (-1.14%)가 하락세인 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 1,000 등락률 +0.33% 거래량 2,289,005 전일가 304,500 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 러·우 전쟁 4년째 장기화…현대차의 러시아 딜레마[특징주]AI 로보틱스 생태계 구축 추진…현대차, 6%↑[CES 2026]보스턴다이내믹스 "아틀라스, 연내 현대차·구글에 공급" 전 종목 시세 보기 close (5.09%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 3,000 등락률 +1.43% 거래량 648,740 전일가 209,500 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 셀트리온, 미국 브랜치버그 생산시설 개소지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까‘1월 효과’에 제대로 올라타고 싶다면? 전 종목 시세 보기 close (2.51%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 544,000 전일대비 31,000 등락률 +6.04% 거래량 180,310 전일가 513,000 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신[신년사]정기선 HD현대 회장 "소통 문화가 경쟁력"…형식 깬 시무식 진행멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (1.56%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 378,000 전일대비 6,500 등락률 +1.75% 거래량 141,833 전일가 371,500 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치[신년사]김동명 LG엔솔 사장 "2030년 생산성 30%↑…ESS·AX로 초격차 확보" 전 종목 시세 보기 close (0.94%)은 상승세다.

같은 시간 코스닥은 전일 대비 1.22포인트(0.13%) 내린 956.29에 거래되고 있다. 앞서 지수는 1.88포인트(0.20%) 오른 959.38에 출발했으나 이후 보합권에서 등락을 거듭하는 모습이다. 개인이 664억원을 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 649억원, 13억원을 팔았다.

코스닥 시총 상위권은 매수 우위다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 93,100 전일대비 3,200 등락률 +3.56% 거래량 1,202,206 전일가 89,900 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 타이밍 잡았다면 놓치지 말아야...투자금 부족으로 고민 중이었다면코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (4.12%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 148,400 전일대비 2,600 등락률 +1.78% 거래량 205,423 전일가 145,800 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신수익 구조를 바꾸는 자금 전략…연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (1.65%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,100 전일대비 200 등락률 +0.37% 거래량 459,681 전일가 53,900 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (0.56%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 253,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 70,000 전일가 253,500 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (0.39%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 457,000 전일대비 19,500 등락률 -4.09% 거래량 189,281 전일가 476,500 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리 전 종목 시세 보기 close (0.31%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 471,000 전일대비 2,500 등락률 +0.53% 거래량 162,649 전일가 468,500 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신타이밍이 관건인 시장… 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (0.21%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 174,300 전일대비 1,800 등락률 -1.02% 거래량 126,769 전일가 176,100 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치리가켐바이오, 머크 출신 한진환 박사 신약연구소장 영입 전 종목 시세 보기 close (0.11%)가 오름세인 반면 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 201,000 전일대비 11,000 등락률 -5.19% 거래량 496,294 전일가 212,000 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신타이밍이 관건인 시장… 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close (-2.59%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 69,900 전일대비 2,000 등락률 -2.78% 거래량 199,898 전일가 71,900 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.67%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 252,500 전일대비 5,500 등락률 -2.13% 거래량 62,471 전일가 258,000 2026.01.06 10:28 기준 관련기사 코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-1.36%)은 내림세다.

업종별로는 운송 물류(+6.37%), 자동차(+3.08%), IT서비스(+2.83%)가 강세다. 반면 전기장비(-5.12%), 비철금속(-2.54%), 반도체(-2.32%)는 약세다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 1.2원 오른 1445.0원에 개장했다. 지난달 29일 1429.8원까지 내린 뒤 4거래일 연속 오름세다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>