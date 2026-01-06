본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합

김진영기자

입력2026.01.06 09:42

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6일 코스피가 간밤 뉴욕증시 강세에도 반도체 중심으로 차익 실현 심리가 확산하면서 하락 출발했다.


이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 48.30포인트(1.08%) 내린 4409.22에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 11.44포인트(0.26%) 내린 4446.08로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

개인이 4623억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 4486억원, 337억원을 순매도했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 638억원 순매도, 개인과 기관이 각각 969억원, 210억원을 순매수했다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조세다. 삼성전자 (-3.26%), SK하이닉스 (-3.16%), SK스퀘어 (-3.13%), 한화에어로스페이스 (-1.88%), 두산에너빌리티 (-1.14%)가 하락세인 반면 현대차 (5.09%), 셀트리온 (2.51%), HD현대중공업 (1.56%), LG에너지솔루션 (0.94%)은 상승세다.


같은 시간 코스닥은 전일 대비 1.22포인트(0.13%) 내린 956.29에 거래되고 있다. 앞서 지수는 1.88포인트(0.20%) 오른 959.38에 출발했으나 이후 보합권에서 등락을 거듭하는 모습이다. 개인이 664억원을 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 649억원, 13억원을 팔았다.


코스닥 시총 상위권은 매수 우위다. 에코프로 (4.12%), 에코프로비엠 (1.65%), HLB (0.56%), 삼천당제약 (0.39%), 레인보우로보틱스 (0.31%), 알테오젠 (0.21%), 리가켐바이오 (0.11%)가 오름세인 반면 에이비엘바이오 (-2.59%), 코오롱티슈진 (-1.67%), 펩트론 (-1.36%)은 내림세다.

업종별로는 운송 물류(+6.37%), 자동차(+3.08%), IT서비스(+2.83%)가 강세다. 반면 전기장비(-5.12%), 비철금속(-2.54%), 반도체(-2.32%)는 약세다.


이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 1.2원 오른 1445.0원에 개장했다. 지난달 29일 1429.8원까지 내린 뒤 4거래일 연속 오름세다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖' 밀려, 발길 돌린 中관광객 "서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

일본서 사라진 중국인들 어디갔나 봤더니…"서울행 3.3배 쑥"

韓中정상 '인생샷' 찍은 그 폰…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기