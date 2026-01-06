아시아나, 런던·프라하·시드니에 마일리지 전용기 띄운다

2월부터 A380·A350 대형기 투입

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 7,830 전일대비 50 등락률 -0.63% 거래량 28,895 전일가 7,880 2026.01.06 10:27 기준 관련기사 대한항공·아시아나 반납한 '인천~자카르타' 노선 티웨이 품에 항공사 홈피 앞에 'gw' 붙이니 인트라넷으로…뻥 뚫린 항공사 보안아시아나항공, 영구채 2000억원 발행…"고환율 대응 자본확충" 전 종목 시세 보기 close 이 마일리지 전용기를 미국·유럽·동남아에 이어 대양주 노선까지 늘린다.

아시아나항공은 마일리지 전용기 최초로 런던, 프라하, 시드니 노선에 해당 항공편을 투입한다고 6일 밝혔다. 해당 편은 이날 오전 9시부터 예약이 가능하며, 잔여 좌석 전체를 마일리지로 구매할 수 있다.

마일리지 전용기는 ▲2월 20일부터 3월 24일까지 인천~런던 6편 ▲2월 22일부터 3월 17일까지 인천~프라하 6편 ▲ 3월 5일부터 3월 25일까지 인천~시드니 6편 총 18편 운영될 계획이다. 잔여 좌석 상황에 따라 유상 좌석으로도 구매할 수 있다.

유럽 및 대양주 노선 마일리지 항공권은 편도기준 이코노미 클래스는 3만5000마일, 비즈니스 스마티움 클래스는 6만2500마일이 공제된다. 단, 일부 항공편의 경우 성수기 공제 기준이 적용되어 비수기 대비 50%가 추가 공제된다.

아시아나항공은 마일리지 전용기에 495석 규모의 A380과 311석 규모의 A350 대형 기종을 투입해 고객들의 마일리지 사용 기회를 대폭 확대한다는 방침이다.

아시아나항공 관계자는 "고객들에게 마일리지 사용 만족도와 선택지를 높이고자 신규 노선에 마일리지 전용기를 운영한다"며 "다양한 노선을 대상으로 마일리지 전용기 운영을 지속적으로 검토해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



