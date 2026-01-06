YBM인강, '토익 에디션' 출시…전국 1타 강사 노하우 한곳에

전국 YBM어학원 대표 '현강'을 온라인으로

YBM넷은 온라인 교육 브랜드 YBM인강이 겨울 방학 시즌을 맞아 전국 각 지역 대표 강사들의 강의를 한곳에 모은 신규 패키지 '토익 에디션'을 출시하고, 오는 31일까지 출시 기념 특별 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

토익 에디션은 '지역 명강의를 온라인에서 만나는 첫 번째 에디션'이라는 콘셉트로 기획됐다. 수강생들이 물리적 거리 때문에 수강하기 어려웠던 서울, 대구, 부산 등 각 지역 1타 강사들의 현장 강의 노하우와 실전 전략을 온라인 클래스로 구현해 생생한 '현강'의 바이브를 느낄 수 있도록 했다.

YBM인강, 신규 패키지 '토익 에디션' 출시. YBM넷 AD 원본보기 아이콘

이번 패키지는 토익 입문자부터 고득점 목표자, 그리고 토익스피킹 수험생까지 아우르는 폭넓은 라인업을 갖췄다. 주요 강좌로는 ▲[서울]두남자토익 권영준 강사의 '예언 적중 시그니처 클래스(800+ 목표)'가 있다. 유튜브 채널 '두남자토익' 조회 수 1위를 기록한 예언 적중 콘텐츠에 기출문제를 더해 시험 전날 필수 정리 10강을 제공한다. ▲[서울]이기토토익은 '3주 만에 750+' 과정을 통해 토익 기술 공식 정리와 정답을 찾는 청취 훈련을 제시한다.

또한 ▲[대구]박해영 강사는 ETS 기출문제집을 기반으로 'Part 5 10일 완성(800+ 목표)' 강좌를 통해 5분 안에 파트 5를 끝내는 고득점 비법을 전수한다. ▲[대구]이건희 강사는 '토익스위치 ON! 점수 상승 토익부스터를 통해 순수 국내파 토익 만점 최연소 강사의 노하우를 공개한다. 이밖에 ▲[부산]벨라 강사의 '4주 완성 650+' ▲[부산] 최준석 강사의 'IM3~AL 목표 1:1 온라인 과외' 등이 있다.

YBM인강은 '토익 에디션' 출시를 기념해 오는 31일까지 '지역 통합 패키지 구매 특별 혜택' 이벤트를 진행한다. 3개 지역 에디션을 모두 경험할 수 있는 올인원 패키지를 정가 대비 40% 할인한다. 구매자 모두에게 ▲2025년 하반기 최신 정기시험 기출문제집(Vol.17) 무료 배송 ▲ETS 공식 주관사 토익 모의테스트 6세트 무료 제공 혜택이 주어진다. 지역 에디션이라는 콘셉트에 맞춰 '스타벅스 시티컵'도 특별 리워드로 증정한다.

YBM인강 관계자는 "내가 갈 수 없는 지역의 유명 강의를 듣고 싶어 하는 수험생들의 니즈를 반영해 이번 에디션을 기획했다"며 "각 지역을 대표하는 강사들의 검증된 커리큘럼과 풍성한 혜택으로 이번 겨울 목표 점수를 확실하게 달성하길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>