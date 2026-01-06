본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

기아, 2026년형 '봉고 Ⅲ' 판매 개시… 2055만원부터

우수연기자

입력2026.01.06 09:29

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신규 특장차 3종 추가

기아가 소형 트럭 봉고의 연식변경 모델 '2026 봉고 Ⅲ'의 판매를 시작한다고 6일 밝혔다.


2026년형 봉고 Ⅲ는 전방 카메라 개선 등 강화된 기본 상품성과 고객의 다양한 비즈니스에 대응할 수 있는 신규 특장차 3종이 추가된 것이 특징이다.

연식변경 봉고 Ⅲ에 탑재된 전방 카메라는 넓어진 화각을 통해 기존 대비 차량 전방의 장애물, 차선, 차량 인식 성능이 향상됐다.


기아는 2026년형 봉고 Ⅲ에 전방 카메라를 활용해 인식 대상을 기존 차량과 보행자에서 자전거 탑승자까지 추가 대응할 수 있도록 확대한 전방 충돌방지 보조(FCA)를 기본 적용했다. 이에 더해 EV 모델은 차로 이탈방지 보조(LKA) 기능이 기존 차선뿐만 아니라 도로 경계를 추가로 인식해 작동이 가능해졌다.


2026년형 봉고 Ⅲ. 기아 제공

2026년형 봉고 Ⅲ. 기아 제공

AD
원본보기 아이콘

기아는 2026년형 봉고 Ⅲ 1t 사륜구동(4WD) 모델 'GL 라이트' 트림에 틴티드 글라스 윈드실드를 적용해 기존 대비 단열 및 운전자 시야 보호 효과를 높였다.

아울러 LPG 터보 탑차 및 윙바디 모델의 화물칸 상단부에 기존 대비 약 3배 이상 밝은 신규 LED 조명을 적용해 어두운 환경에서 시인성과 작업 편의성을 높였다.


기아 는 2026년형 봉고 Ⅲ에 차량 적재 성능을 한층 높인 신규 특장차 3종을 추가해 라인업을 대폭 확대했다.


LPG 터보 모델에는 확장형 윙바디와 냉장탑 파워게이트가 추가됐다. 확장형 윙바디는 기존 전동식 윙바디 대비 적재함 길이를 280㎜늘려 적재 효율성을 높인 모델이다.


냉장탑 파워게이트는 기존 스탠다드 냉장탑차 대비 탑 길이를 60㎜, 탑 높이를 80㎜ 높여 추가 적재 공간을 확보하고 전동유압식 리프트 시스템을 적용한 파워게이트를 장착해 적재 편의성을 높였다.


전기차 모델로 새롭게 출시된 하이 냉동탑차는 스탠다드 냉동탑차 대비 탑 높이를 130㎜ 더 높여 추가 적재 공간을 확보했으며 냉장탑 파워게이트와 마찬가지로 듀얼컴프 냉동기 시스템과 센터콘솔 내장형 온도조절장치를 적용했다.


2026 봉고 Ⅲ의 판매 가격은 △L라이트 2055만원 △L 2125만원 △GL 2200만원 △GLS 2320만원이다.


기아 관계자는 "2026 봉고 Ⅲ는 고객의 목소리를 적극 반영해 상품성을 대폭 끌어올린 모델"이라며 "향상된 편의성과 폭넓은 특장 라인업으로 소형 상용차 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖' 밀려, 발길 돌린 中관광객 "서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

일본서 사라진 중국인들 어디갔나 봤더니…"서울행 3.3배 쑥"

韓中정상 '인생샷' 찍은 그 폰…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기