CJ대한통운, 커지는 개인택배 시장…서비스 확대 나선다

택배 접수·결제 편의성 강화

CJ대한통운 이 주7일 배송 '매일오네' 서비스 기반으로 개인택배 서비스를 강화한다.

CJ대한통운은 개인 고객 택배 접수를 편리하게 하고 신용카드와 간편결제 기능을 추가하는 등 '오네(O-NE) 어플리케이션'을 새 단장했다고 6일 밝혔다.

기존 앱은 택배를 받는 고객을 위한 배송 조회 기능이 중심이었으나, 이번 개편을 통해 택배 기사가 집 앞까지 찾아오는 택배 방문 접수, 고객 근거리에 위치한 무인 보관함 위치 조회와 예약 안내 등 '접수 고객 중심' 기능이 강화됐다. 배송조회도 한눈에 볼 수 있도록 직관적으로 개선했다.

배송비 결제도 편리해졌다. 신용카드와 네이버·카카오·토스페이를 활용한 간편결제 기능을 앱뿐만 아니라 홈페이지에도 추가해 기존 배송기사에게 직접 현금으로 지불하거나 계좌이체를 해야만 했던 불편함을 해소했다.

CJ대한통운은 택배 거래 대부분을 차지했던 이커머스 시장의 성장세가 둔화되면서 개인택배 시장이 새로운 성장 돌파구로 떠오르고 있다는 판단했다고 설명했다. 중고거래가 보편화되면서 개인 간 택배거래 규모가 커지고 있다. 또 전통시장에서도 택배가 활성화를 위한 대안으로 제시되면서 개인택배 시장이 지속 성장할 것으로 전망된다.

이에 지난해 9월 당근마켓과 중고거래 이용자를 위한 '바로구매' 배송 서비스를 선보인 데 이어, 최근 전국상인연합회와 전통시장 상품을 가정으로 배송해 주는 서비스를 도입하기로 하는 등 개인택배 시장 공략에 적극 나서고 있다.

윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장은 "차별화된 배송 경쟁력을 기반으로 개인 고객들이 더욱 편리하게 택배를 이용할 수 있도록 서비스를 개선했다"면서 "전국 모든 고객들이 편리한 생활물류 인프라를 체험하고 이용할 수 있도록 서비스를 지속적으로 고도화할 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



