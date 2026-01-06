KCC글라스, 세라믹 타일로 '에밀그룹 프로젝트 어워즈' 수상

세라믹 타일 ‘센스톤 울트라’ 적용

KCC글라스는 자사 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨의 세라믹 타일이 적용된 오피스텔 '루카831(LUCA831)'이 '에밀그룹 프로젝트 어워즈 2025'에서 수상했다고 6일 밝혔다.

에밀그룹 프로젝트 어워즈는 글로벌 타일 시장 1위 기업인 모학그룹(Mohawk Group)의 자회사 에밀그룹이 주최하는 시상이다. KCC글라스가 루카831로 수상한 '에볼루션(Evolution)' 부문은 세라믹 타일의 창의적인 활용과 디자인 혁신이 돋보이는 프로젝트를 선정해 수여한다.

KCC글라스 홈씨씨 '센스톤 울트라', KCC글라스 AD 원본보기 아이콘

루카 831은 서울 강남구 도산대로에 위치한 고급 주거 및 오피스 복합단지로 외벽 파사드(3만4000㎡)에 센스톤 울트라의 '틴타 유니타 화이트' 디자인 제품이 적용됐다. 현대적이고 웅장한 건물 외관을 완성하는 데 활용되면서 건물의 심미성과 기능성을 동시에 높였다는 평가다.

센스톤 울트라는 KCC글라스 홈씨씨가 이탈리아에서 전량 수입하는 프리미엄 세라믹 타일이다. 1.6x3.2m의 초대형 규격으로 '빅슬랩'으로도 불리며 천연 대리석과 콘크리트의 질감을 실감 나게 구현한 디자인이 강점이다. 내구성이 뛰어나 바닥과 아트월뿐 아니라 건물 외벽 등 실내외 다양한 곳에 활용할 수 있으며 미국 위생협회(NSF)로부터 식품장비재료 인증을 획득해 주방 상판으로도 적용할 수 있다.

KCC글라스 관계자는 "이번 수상으로 글로벌 타일 시장에서 기술력과 디자인 경쟁력을 인정받게 되면서 고급 건축자재 시장에서 KCC글라스 홈씨씨의 입지를 한층 강화하게 됐다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>