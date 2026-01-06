본문 바로가기
BISTEP, ‘해양사업기획팀’ 신설… 부산 해양신산업 R＆D 컨트롤타워 강화

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.06 10:10

중앙·지역 정책 연계 확대… 국비 유치부터 사업화까지 전주기 지원

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)이 신년 조직개편을 단행하고 '해양사업기획팀'을 신설해 지역 주도 해양신산업 연구개발 역량 강화에 본격 나선다.

BISTEP이 지역주도형 해양분야 R&D 기획·유치 전략을 발표하고 있다. BISTEP 제공

BISTEP이 지역주도형 해양분야 R&D 기획·유치 전략을 발표하고 있다. BISTEP 제공

이번 조직개편은 해양수산부 부산 이전 등으로 중앙정부와의 협력 기반이 확대되는 환경 변화에 선제적으로 대응하고, 부산이 '해양수도'로 도약하는 데 필요한 정책·기획 기능을 강화하기 위해 추진됐다.


BISTEP은 해양수산 분야 R＆D를 전략적으로 발굴·기획하고, 국비 유치와 사업화 연계까지 이어지는 지원체계를 구축해 해양신산업 활성화를 뒷받침한다는 계획이다.

신설된 해양사업기획팀은 해양 분야 특화형 R&D 사업 발굴과 기획, 국비 확보 지원을 전담한다. 특히 해양신산업 R＆D 기획과 실증 지원사업의 운영·관리 기능을 강화해, 기획 단계에 머무르지 않고 사업화와 확산으로 이어지는 전주기 지원체계를 구축할 방침이다.


또 산·학·연·관 협력 네트워크를 기반으로 R＆D 기획과 협력 체계를 고도화하고, 해양신산업 관련 사업의 예산과 실적 관리까지 체계적으로 추진해 사업 실행력을 높일 예정이다. 이를 통해 중앙과 지역 정책을 연결하는 가교 역할을 강화하고 부산형 해양과학기술 정책 기반을 한층 공고히 한다는 구상이다.


김영부 BISTEP 원장은 "이번 조직개편은 해양과 미래 분야를 중심으로 지역 전략사업 기획 역량을 한 단계 끌어올리기 위한 것"이라며 "해양사업기획팀을 중심으로 해양 특화 R&D 사업 발굴과 실증을 체계화하고, 중앙정부와의 협력 기반을 확대해 부산이 명실상부한 해양수도로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
