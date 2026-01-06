제일약품, '자큐보' 출시 15개월만 구강붕해정 출시

위식도역류질환 치료 옵션 확대

국산 37호 신약 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제) 치료제 '자큐보정'이 출시 15개월 만에 구강붕해정(ODT) 제형을 추가하며, 위식도 역류질환 치료 시장의 세대교체를 가속화한다.

제일약품은 이달 1일부터 위식도역류질환 치료제 '자큐보구강붕해정 20밀리그램 (성분명 자스타프라잔 시트르산염)'을 출시한다고 6일 밝혔다.

이번에 출시된 '자큐보구강붕해정'은 2024년 10월 첫 출시 이후, 현재 소화성궤양용제시장에서 강력한 존재감을 보이고 있는 '자큐보정'의 라인업 강화로, 환자의 복용 편의성을 획기적으로 개선한 것이 특징이다.

'자큐보구강붕해정'은 물 없이도 입안에서 빠르게 녹는 ODT(Orally Disintegrating Tablet) 제형이다. 알약을 삼키기 어려워하는 연하곤란 환자나 복용 편의성을 중시하는 고령 환자들에게 최적화된 대안을 제공한다. 기존 자큐보 정이 분홍색의 원형 필름코팅정이었다면 구강붕해정은 흰색 원형 정제의 상큼한 오렌지 향을 더해 복약 거부감을 낮추고 순응도를 높였다.

'자큐보구강붕해정'은 자큐보 정의 특장점인 ▲빠른 약효 발현 ▲긴 지속 시간 ▲식사 여부와 상관없는 복용 편의성을 유지하면서도, '물의 유무와 관계 없이 복용 가능'이라는 제형적 강점을 더해 치료의 완성도를 높였다.

자큐보는 미란성 위식도역류질환에 이어, '위궤양' 적응증에 대한 건강보험 급여 적용이 예정되어 있다. 이에 따라 자큐보는 이번 구강붕해정 출시로 제형의 다양성을 확보하는 한편, 적응증 확대를 통해 소화성궤양용제 시장 전반으로 처방 영역을 넓히는 강력한 연쇄 모멘텀을 확보하게 됐다.

제일약품 관계자는 "자큐보 출시 15개월 만에 선보이는 구강붕해정은 환자 친화적 치료 환경을 구축하려는 노력의 결실"이라며, "위궤양 적응증의 급여 확대까지 예정된 만큼, 차별화된 제형과 넓은 적응증을 바탕으로 소화성궤양용제 시장 내 자큐보의 위상을 한층 더 끌어올릴 것"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



