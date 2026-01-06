청양군, 2026 중대재해 예방 종합계획 수립

위험성평가 중심 자율예방체계 구축… 산업·시민재해 동시 관리

충남 청양군이 중대산업재해와 시민재해를 예방하기 위한 '2026년 중대재해예방 종합계획'을 수립하고, 안전보건 관리체계 구축과 관련 법령 이행을 본격 추진한다.

군은 '군민이 행복하고 안전한 청양군 실현'을 비전으로, 중대산업재해와 중대시민재해를 동시에 관리·예방하는 체계를 구축한다고 6일 밝혔다.

이를 위해 위험성 평가 중심의 자율적 예방체계 확립을 핵심 과제로 설정했다.

주요 추진 내용은 ▲아차사고 발굴센터 운영을 통한 잠재 위험요인 선제 발굴 ▲작업 전 위험성평가 의무화 ▲보호구 착용 준수 ▲정기적이고 체계적인 안전보건 교육 등이다.

특히 고용노동부의 '중대재해 감축 로드맵'에 맞춰 정부 정책 대응을 강화한다.

군은 사업장을 대상으로 위험성평가 내실화를 위한 맞춤형 컨설팅과 교육을 실시하고, 정부 중점 관리 대상인 3대 사고 유형을 반영한 집중 교육을 추진할 계획이다.

또 관리책임자의 직접 참여를 확대하고, 위험성평가 결과에 대한 점검과 피드백을 통해 현장 이행력을 높인다.

아울러 산업안전보건위원회와 안전보건협의체를 활성화하고, '청양군 안전보건 점검의 날'을 운영하는 등 상시 소통 구조를 통해 자기규율 예방체계 정착을 추진한다.

군은 산업안전보건법, 중대재해처벌법 등 관련 법령 개정과 정책 동향에 대한 상시 모니터링 체계를 가동한다. 로드맵 추진 과정에서 제시되는 고용노동부의 가이드라인과 법령 해석을 신속히 반영해 안전·보건 관리체계에 적용할 방침이다.

군 관계자는 "중대재해예방 종합계획을 철저히 이행하고 지속적인 지도·점검을 통해 군민과 종사자가 안심하고 일상과 업무에 전념할 수 있도록 하겠다"며 "현장의 목소리를 반영한 빈틈없는 예방 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



