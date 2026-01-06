본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

코지마, 새해 맞이 리퍼브 기획전…최대 67% 할인

이서희기자

입력2026.01.06 09:04

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 18일까지 여주 물류센터서 열려

코지마가 신년을 맞아 오는 18일까지 여주 물류센터에서 '리퍼브 마사지기 대전'을 실시한다고 6일 밝혔다.

코지마 여주 물류센터 리퍼브 마사지기 행사 배너 이미지. 코지마

코지마 여주 물류센터 리퍼브 마사지기 행사 배너 이미지. 코지마

AD
원본보기 아이콘

코지마는 고물가 속 리퍼브 제품 수요가 증가함에 따라 고객들이 부담 없이 코지마 안마기기를 마련할 수 있도록 이번 행사를 기획했다. 베스트셀러를 포함한 인기 안마의자부터 신체 부위별 소형 마사지기까지 코지마의 A급 리퍼브 모델을 최대 67% 할인된 가격에 선보인다.


지난해 판매량 1, 2위에 각각 이름을 올린 '오블리크'와 '더블모션'을 포함해 총 11종의 리퍼브 안마의자를 판매한다. 오블리크와 더블모션은 체형 자동 인식 기반의 전신 밀착 마사지와 10가지가 넘는 자동 모드를 탑재한 코지마의 대표 제품으로 꾸준히 인기를 끌고 있다.

탁월한 마사지 기능은 물론 자기 관리까지 가능한 소형 마사지기 리퍼브 상품도 준비했다. 3.5ℓ의 대용량 에어펌프를 탑재한 다리 마사지기 '리에너', 최대 15단계까지 강도 조절이 가능한 복부 저주파 마사지기 '코지코어'를 특별가에 구매할 수 있다.


이번 행사에서 판매되는 리퍼브 안마기기는 단순 변심 등으로 회수된 후 철저한 검수 과정을 거쳐 새 상품과 다름없는 품질을 자랑한다. 새 상품과 동일한 AS 보증 정책도 적용돼 안마의자는 12개월까지, 소형 마사지기는 6개월까지 무상 수리를 받을 수 있다.


김경호 코지마 마케팅부 본부장은 "매해 주요 시즌 선보이는 리퍼브 프로모션이 큰 호응을 얻고 있어 신년을 맞아 코지마의 핵심 시설인 물류허브에서 특별 행사를 준비했다"며 "이번 행사를 시작으로 올해도 많은 고객이 부담 없이 코지마의 우수한 안마기기를 경험할 수 있도록 구매 혜택을 강화해 나갈 계획이다"라고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

일본서 사라진 중국인들 어디갔나 봤더니…"서울행 3.3배 쑥"

"AI 때문에 회사 잘린다? 난 옆 팀으로 갑니다"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

샤오미폰으로 시진핑과 '셀카' 찍은 李대통령 "덕분에 인생샷. ㅎㅎ"

새로운 이슈 보기