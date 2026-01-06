본문 바로가기
코스닥, 1.88P 오른 959.38 출발(0.20%↑)

김진영기자

입력2026.01.06 09:01

코스닥, 1.88P 오른 959.38 출발(0.20%↑)





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

