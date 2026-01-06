[CES 2026]두산밥캣, 업계 최초 'AI 음성제어 건설장비' 공개

말로 조작하는 소형장비 제시

정비 영역에도 인공지능 적용 확장

스캇 박 부회장 "건설현장 새 표준 만들 것"

두산밥캣이 작업자의 음성 명령에 따라 건설장비가 즉각 반응하는 기술을 공개했다. 소형 건설장비 업계에서 인공지능(AI) 음성제어가 실제 장비에 적용된 것은 이번이 처음이다.

두산밥캣은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 미디어데이에서 AI 기반 음성제어 기술을 포함한 차세대 소형 건설장비 기술을 공개했다. 작업자가 손을 쓰지 않고도 장비를 조작할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

스캇 박 두산밥캣 부회장이 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 미디어데이에서 발언하고 있다.

이날 공개된 AI 음성제어 기술인 '잡사이트 컴패니언'은 작업자가 음성 명령을 통해 장비 설정 변경, 엔진 속도 조절, 조명과 라디오 제어 등 50여 가지 기능을 수행할 수 있도록 한다. 작업 내용과 사용 중인 부착 장비에 맞춰 최적의 장비 세팅을 추천받는 기능도 포함됐다. 이 기술은 두산밥캣이 자체 개발한 대규모 언어 모델을 기반으로 한다. 장비 내부에 AI를 탑재한 온보드 방식으로 구현됐다. 네트워크 연결이 불안정한 건설 현장에서도 실시간 응답이 가능하다는 점이 특징이다.

조엘 허니맨 글로벌 이노베이션 담당 상무는 "신규 작업자의 진입 장벽을 낮추는 동시에 숙련 작업자가 보다 빠르고 정확하게 작업할 수 있도록 돕는 기술"이라며 "장비를 다루는 과정에서 전문가의 안내를 받는 것과 같은 역할을 한다"고 설명했다.

두산밥캣은 정비 영역에도 AI를 적용했다. '서비스 AI'는 딜러와 정비사를 위한 통합 지원 시스템으로, 장비 모델별 수리 매뉴얼과 보증 정보, 진단 가이드, 과거 정비 사례를 한 번에 제공한다. 음성이나 텍스트 입력으로 필요한 정보를 확인할 수 있어 수리 시간 단축과 장비 가동 중단 최소화를 목표로 한다.

스캇 박 두산밥캣 부회장이 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 미디어데이에서 발언하고 있다.

이 밖에도 두산밥캣은 장비 제조사와 관계없이 사용할 수 있는 모듈형 고속 충전 표준 배터리팩, 다양한 동력원을 적용할 수 있는 콘셉트 장비, 레이더 기반 충돌 경고 및 회피 시스템, 운전석 유리창에 장비 상태와 경고 정보를 표시하는 차세대 디스플레이 기술 등을 함께 공개했다.

스캇 박 두산밥캣 부회장은 "AI와 전동화, 자율화, 연결성을 결합해 작업자를 돕는 기술을 개발하고 있다"며 "현장에서 실제로 쓰이는 기술을 통해 건설 현장의 기준을 바꿔 나가겠다"고 말했다.

두산밥캣은 CES 2026 공식 개막일인 6일부터 두산그룹 전시관에서 관련 기술을 선보인다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



